Кандидат в мэры Кишинева попал в скандал из-за плавок с флагом Молдавии Кандидат в мэры Кишинева Кырнац попал в скандал из-за плавок с флагом Молдавии

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Кандидат в мэры Кишинева, адвокат и экс-член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац попал в скандал из-за видео с пляжа Таиланда. На кадрах Кырнац в плавках с флагом Молдавии отдыхает на берегу, пишет EADaily. Видео вызвало бурную критику в социальных сетях. Журналист Виталий Кэлугаряну также отреагировал на произошедшее и написал, что «этот мир катится в ад».

Я увидел колбасу в трусах с государственным символом... Этот мир катится в ад. Я вам честно говорю. Ради нескольких кликов в сетях человек, который хочет стать мэром, показал свою кривую сосиску и похвастался этим в публичном пространстве. Я думаю, что мы больше не заслуживаем того, чтобы населять эту планету, — заявил журналист.

Ролик в соцсетях опубликовала супруга кандидата в мэры, но позже доступ к нему был заблокирован. Ношение плавок с флагом Молдавии может грозить Кырнацу статьей 347 Уголовного кодекса республики за осквернение государственных символов, демонстрируемое публично. Наказание предусматривает штраф до 850 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы от 100 до 200 часов.

Президент Молдавии Майя Санду ранее поздравила украинцев с Днем независимости на фоне перевернутых флагов их страны. На фотографиях видно, как позади Санду стоит детский хор, в руках у некоторых детей перевернутые украинские флаги.