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Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что в её команде отсутствуют «зашкваренные» люди.

Соответствующее интервью представило издание Politeka Online.

По словам Верещук, она строила свою команду на принципах профессионализма и старалась привлечь урбанистов, экспертов в сфере ЖКХ, специалистов по городской безопасности.

У нас есть чёткие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет «зашкваренных» людей, — отметила кандидат в мэры Киева.

Верещук также выразила готовность сотрудничать со всеми, кто желает навести порядок в украинской столице.

Выборы мэра Киева намечены на 25 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект строительства двух новых блоков Хмельницкой АЭС. Он также заявил о разработке долгосрочной программы развития атомной энергии для реализации украинской энергетической стратегии «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что за этими планами стоит коррупционная составляющая.