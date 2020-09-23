Кандидат в мэры Киева заявила, что в её команде нет «зашкваренных» людей

Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что в её команде отсутствуют «зашкваренные» люди.
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По словам Верещук, она строила свою команду на принципах профессионализма и старалась привлечь урбанистов, экспертов в сфере ЖКХ, специалистов по городской безопасности.
У нас есть чёткие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет «зашкваренных» людей, — отметила кандидат в мэры Киева.
Верещук также выразила готовность сотрудничать со всеми, кто желает навести порядок в украинской столице.
Выборы мэра Киева намечены на 25 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект строительства двух новых блоков Хмельницкой АЭС. Он также заявил о разработке долгосрочной программы развития атомной энергии для реализации украинской энергетической стратегии «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что за этими планами стоит коррупционная составляющая.
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