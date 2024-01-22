Канделаки не пустят в Казахстан? Как она защищала русских, кто ее критикует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Представитель МИД Казахстана объявил, что российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки закроют въезд в Казахстан. Почему в Астане заявили, что «не простят» Канделаки, при чем здесь защита русского языка и железные дороги, кто раскритиковал телеведущую и в какие еще страны ей закрыли въезд?

Почему Казахстан «не простит» Канделаки

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил на брифинге для СМИ, что Тине Канделаки может быть закрыт въезд в Казахстан. Так он ответил на вопросы журналистов по поводу ее высказываний о «вытеснении русского языка».

«При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — приводит NUR.KZ слова представителя МИД.

Как Канделаки защищает русский язык

Поводом для резкой реакции Астаны стало заявление Канделаки о статусе русского языка в Казахстане. В начале января 2024 года стало известно, что Минтранспорта страны планирует переименовать ряд железнодорожных станций — при этом русские названия планировалось поменять на казахские. Телеведущая обратила внимание на изменение транскрипций станций с русскими названиями — станцию Узень решили назвать Жанаозен, а станцию Уральск — в Орал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Тина Канделаки

«В Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. <...> Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Что происходит с русским языком в Казахстане

Переименования железнодорожных станций в Казахстане происходят в рамках общей политики по замене «идеологически устаревших» названий. Так, город Жанаозен на юге страны, где расположена станция Узень, до 1993 года назывался Новый Узень; на 2022 год в городе насчитывается менее 1% русского населения. Уральск (по-казахски — Орал), расположенный на западе Казахстана, пока сохранил свое русское название; в 2020 году там были переименованы десятки улиц и районов: микрорайон Белая Казарма стал микрорайоном Акбекет, улица Алмазова стала Хиуаз Доспанова, улица Лесозащитная стала Орманшы, а улица Оренбургская — Орынбор.

Как отмечает Sputnik, замглавы правительства Казахстана Алтай Кульдинов в феврале 2023 года объявил, что до 2025 года планируется поменять 3000 «идеологически устаревших» названий городов и улиц, а также части этих названий.

Кто раскритиковал Канделаки

Публикация в Telegram-канале Тины Канделаки вызвала острую реакцию в Казахстане. Так, с критикой выступила журналистка и блогер Динара Сатжан, которая призвала российскую телеведущую «не лезть в чужой монастырь со своим уставом».

«Давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть», — объявила Сатжан.

По мнению журналистки, «Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Тина Канделаки

Также Канделаки раскритиковали депутаты казахского мажилиса (парламента).

«Она вообще имеет какое-то отношение к Казахстану? Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет. Я работаю в парламенте, абсолютно пользуюсь переводами с русского на казахский и обратно. Никто меня не выгоняет, ничего не говорит по поводу того, на каком языке мне говорить», — приводит Ulys.Media слова мажилисвумен (парламентария) Ирины Смирновой.

Иное мнение выразил депутат Максат Толыкбай.

«У нас должен быть единый язык. Мы идем к этому. <...> Потому что у нас свыше 70% населения — казахи. Мы ни на кого не оказываем давление. Просто пришло время ставить вопрос об оставлении в конституции лишь госязыка. Мы сейчас точные сроки сказать не можем, но вопрос о языке мы поднимем», — заявил он.

Канделаки в своем Telegram-канале ответила на критику, призвав казахов не забывать прошлого и не становиться «манкуртами».

«Не помнить прошлого — значит рукоплескать фильму „Борат“. <...> Не помнить прошлого — значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи? <...> Казахские имена, говорите? Это вы про отель „Монако“, что на улице Шарля де Голля в Астане?» — спросила она у критиков.

Какие страны закрыли въезд для Тины Канделаки

Ранее Тине Канделаки был прямо или косвенно закрыт въезд в несколько стран мира. Так, еще в сентябре 2017 года она попала в черный список украинского сайта «Миротворец» вместе со строителями Крымского моста. В марте 2022 года ей запретили въезд в Латвию, в июне — в США, а в октябре ввела санкции Канада. Все эти меры были введены из-за поддержки спецоперации на Украине.

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