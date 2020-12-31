Новогоднее обращение Пашиняна впервые транслировали не все каналы

https://static.news.ru/photo/e521c20e-4c4e-11eb-916a-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikolpashinyan_official/instagram.com

Впервые в истории Армении не все телеканалы транслировали новогоднее обращение руководителя государства, рассказал председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян.

От показа выступления премьер-министра Никола Пашиняна отказались телеканалы 5-й канал, «Еркир медиа», «Армньюз» и Второй армянский телеканал.

За годы независимости Армении такого не было. Могли по ошибке включиться с середины, или эфир мог пойти с огрехами, но демонстративный отказ как часть редакционной политики — такого не было, — сказал Акопян.

Закон страны не обязывает СМИ транслировать обращение главы правительства. Телеканалы сами принимают решение о показе выступления.

По закону в полночь должен звучать гимн Армении, других регулировок нет. То есть в законе нет ни слова о том, транслировать речь главы государства или нет, — добавил он.

Акопян заключил, что речь в данном случае идёт не о правовых нормах, а о морально-этических нормах, нравственности и восприятии государства, передаёт Sputnik Армения.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил, что нынешнему правительству республики необходимо уйти в отставку. По его словам, это является единственным решением внутриполитического кризиса, так как очень сложно продолжать работу, когда «ты проиграл».

Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении уже более месяца. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы, писал NEWS.ru.