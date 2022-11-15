«Ответ на нашу искренность должен быть соответствующим» Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов рассказал о том, как в парламенте страны видят отношения с Россией

Фото: Рамиль Зейналов/PhotoStock

Самед Сеидов

В феврале 2022 года президенты России и Азербайджана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Укреплению сотрудничества между странами способствовали в том числе миротворческие усилия Кремля в Карабахе и стремление помирить Баку и Ереван. Председатель комитета Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов рассказал NEWS.ru, как в Баку оценивают взаимодействие с Москвой и положение дел на армяно-азербайджанском треке.

— Самед Исмаилович, все чаще говорят, что необходимо прикладывать больше усилий, чтобы сохранить на прежнем уровне стратегическое партнерство России и Азербайджана...

— Да, это так. Но как нам сохранять стратегическое партнерство, если оно грубо нарушается? Вспомним нашумевший случай — российские журналисты с участием депутатов Государственной думы недавно на государственном канале грубо нарушили первый пункт документа о стратегическом партнерстве, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, в котором заявляется о взаимном уважении независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран? Вы можете себе представить, чтобы я, председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям, сказал, что какой-то регион России — независим? Разве такое возможно? Это невозможно, даже если я находился бы в оппозиции и не разделял позицию правящей партии. Но я в правящей партии. А в России нечто подобное о территории Азербайджана говорят представители правящей партии (речь идет о первом зампреде комитета Госдумы по международным делам Вячеславе Никонове и зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константине Затулине — NEWS.ru), которые выставляют карту и представляют какую-то несуществующую «Нагорно-Карабахскую республику», и им при этом аплодируют, поддерживают, и все это происходит на государственном канале! Я не знаю, как при таких обстоятельствах строить стратегическое сотрудничество.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вы проследите за позицией, которую проявляет Азербайджан в ООН, ОБСЕ, Европарламенте и в любой другой организации, вы никогда не сможете найти чего-то такого, что каким-то образом ущемляло бы наши общие интересы. Мы понимаем, что Россия — это огромная и дружественная нам страна, наш сосед, наш партнер. Понимая это, мы всегда старались быть сдержанными и ответственными. Уважительное отношение между нашими президентами распространялось и на простых граждан. Перечеркивание тех усилий, которые прилагаются со стороны руководства Азербайджана и политического руководства России, говорит лишь о том, что что-то в России идет не так.

— А что не так?

— Я всегда был сторонником того, чтобы наши отношения строились на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе. Тяжело, когда мы видим ситуацию, что взаимное доверие воспринимается каким-то иным образом. Что такое земля? Это самое святое. Не просто так Родина ассоциируется с самыми дорогими нам людьми. Кому мы доверили часть нашей Родины? Российским миротворцам (российский миротворческий контингент, развернутый на некоторых территориях Карабаха согласно трехстороннему заявлению между лидерами России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года — NEWS.ru). Это высочайший уровень доверия. Но когда мы видим, к примеру, недавний большой митинг в Ханкенди, прекрасно зная, что туда свозились люди из Еревана, хотя за безопасность отвечает российский миротворческий контингент, у нас возникает вопрос — как же так, если мы вам доверяем?! Кроме того, в Карабахе до сих пор находятся вооруженные армянские формирования. Ввод российских миротворцев должен был идти параллельно выводу армянских вооруженных формирований. Получается, России не хватает сил вывести формирования?

Конечно, мы хорошо понимаем, что Россия всегда была и будет на Кавказе, она же в том числе и кавказская страна. Но сегодня есть определенные проблемы. Не просто так мы видим резкое ослабление отношений между Россией и Арменией. Причем все поменялось настолько, что теперь армяне не пускают своих сторонников в Армению. В их числе те, для кого закрыт въезд и в Азербайджан. Тот же Затулин для Азербайджана неприемлемый человек, как и для Армении. Это означает , что он не отражает интересов России в регионе.

— Как вы оцениваете тогда уровень взаимоотношений Азербайджана с Россией, с учетом тех претензий, которые у вас есть?

— Это вовсе не претензии. Поймите, у нас очень серьезная необходимость установления тесных дружеских отношений с Россией. Но понятно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно, перейти на эмоциональный уровень можно всегда, но это очень опасно. Вопрос не в претензиях друг другу, а в правильном отражении национальных интересов. Мы понимаем, что для России чрезвычайно важно, чтобы здесь, на Южном Кавказе, находилась дружественная страна, стратегический партнер, чтобы можно было обеспечить чрезвычайно важный международный транспортный коридор «Север—Юг», чтобы русская община, русская культура не исчезали из региона, чтобы Азербайджан не был использован другими центрами силы, чтобы не было поползновений против России. Мы исходя из своих национальных интересов, которые предполагают добрососедские отношения со всеми странами региона не собираемся становиться членами ни ЕС, ни НАТО. Да, мы строим новую армию по стандартам НАТО, но это не значит, что мы собираемся стать его членом, равно как и членами ЕС, несмотря на тесные отношения и с теми, и с другими. Россия это прекрасно понимает, именно поэтому у нас хорошие отношения. Но ответ на нашу искренность должен быть соответствующим.

Фото: Рамиль Зейналов/PhotoStock Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов

— Вы считаете, что отношения между Москвой и Ереваном ухудшаются. Президент России Владимир Путин ранее действительно отмечал, что при посредничестве Москвы стороны давно могли бы подписать мирный договор, если бы армянское руководство не препятствовало этому. Но насколько ухудшение отношений влияет на процесс переговоров? И как вы в целом относитесь к посредничеству Москвы?

— Отношусь положительно. Не надо забывать, что именно при посредничестве Москвы было заключено трехстороннее соглашение. Мы высоко ценим роль миротворческого контингента, который сейчас находится на земле. Да, у нас есть определенные вопросы, но это нормально. Мир между армянами и азербайджанцами — не такой простой вопрос, как кажется. Баку участвует и в «брюссельском формате», и в российском формате. Для нас ценно все, что могло бы способствовать установлению мира в регионе. На сегодняшний день вклад России налицо. Причем, мне кажется, что тот потенциал, которым обладает Россия, еще не использован до конца.

Ключевую роль в этом вопросе играет то, насколько Армения готова к принятию реальностей, которые на сегодняшний день сложились в регионе. Как мы видим, Армения пока не готова к этому. Если бы это произошло, всем международным посредникам было бы намного легче. Политическая воля Еревана разделена на несколько составляющих — то, что представляет Пашинян; те силы, которые пытаются свергнуть Пашиняна; те силы, которые пытаются использовать Армению как игрушку в руках для того, чтобы управлять процессами в регионе. Самое страшное — когда под лозунгом независимости ты видишь зависимое от кого-то образование.

— В чьих руках Армения — игрушка?

— Сильнейший инструмент, который препятствует миру в регионе, — армянская диаспора. У нее свои интересы и планы. Она очень влиятельна. Через несколько дней под их влиянием во Франции будет приниматься резолюция против политики Азербайджана. Важно, что их не интересует судьба армян, их интересует, что благодаря этой нестабильности они смогут снова выбивать деньги, места в своих парламентах, уважение или жалость со стороны международного сообщества. Им выгодна война.

— В принципе, именно армянское лобби продвинуло миссию ЕС в Армению на границу с Азербайджаном. Принимая эту миссию как миротворческую, президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился на это. Но в России это вызвало огромное возмущение. Мы видим, что Южный Кавказ становится новым фронтом противостояния Москвы и Запада. Может ли это привести к очередному военному столкновению?

— До военного столкновения, думаю, дело не дойдет. Но важно понимать одну вещь — свято место пусто не бывает. Этот регион исторически привлекателен для всего мира, в том числе для стран западной Европы. Там есть и турецкие, и российские, и центральноазиатские интересы. Причем теперь выход в страны Центральной Азии при нынешних глобальных процессах возможен только через Азербайджан. Роль и значение этого «коридора жизни» очень важны. Посмотрите: сверху Россия почти полностью под санкциями, Иран снизу почти под стопроцентными санкциями. Огромные территории, транспортные потоки — все, что было связано с Россией, теперь перекрыто. И когда откроется — никто не знает. Ну и как Европе общаться со всем миром? Через кого? Самое удивительное, что актуальность этого региона, его привлекательность была создана не только благодаря азербайджанской политике, но и благодаря политике, проводимой самой Россией. А украинский кризис сделал все, чтобы внимание к этому региону стало проявляться больше, чем было до сих пор. У Азербайджана есть готовая железнодорожная инфраструктура Баку — Тбилиси — Карс, готовый порт, нефтепроводы, газопроводы, линии электропередачи — все готово. Это, кстати, одна из причин армянского лобби давить на нас, чтобы мы отошли от Запада.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

— ЕС отправил своих наблюдателей, после этого активизировалась ОБСЕ. Не создает ли их приход какую-то угрозу для Азербайджана?

— ЕС и ОБСЕ — это разные вещи. Приход ЕС на армяно-азербайджанскую границу сроком на два месяца в составе 40 человек был одним из пунктов договоренностей, которых удалось достичь в Праге. По планам, миссия Евросоюза должна помочь в вопросах демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы и в разрешении противоречий между сторонами. На настоящий момент миссия действует на территории Армении. А вот миссия ОБСЕ — вообще какой-то анекдот. Потому что любая миссия, направляемая в регион, должна быть согласована самими участниками. Одностороннее направление наблюдателей без общего согласия — полное нарушение всех правил и процедур ОБСЕ. Но мы не удивляемся этому. ОБСЕ давно перестало быть организацией, которой можно доверять.

— Будет ли пролонгирована миссия ЕС?

— Дело не в пролонгации или каком-то мандате. Вопрос в том, для чего она туда направлена. Если это действительно для помощи в делимитации и демаркации — ради Бога, пускай они это делают со стороны Армении. Нам они не нужны, так как наша позиция конкретна и ясна. Если мы говорим о том, чтобы миссия приезжала для разрешения конфликта — это абсурд. Алиев не раз говорил, в том числе на переговорах с Путиным, что конфликт давно исчерпан. О каких тогда миссиях можно говорить? Любые миссии, которые будут приезжать в регион, могут иметь две цели — инвестиции для поднятия и восстановления Карабаха, либо инициативы для делимитации и демаркации границы. Другой какой-то миссии ОБСЕ или ЕС для помощи в разрешении чего-то мы не ожидаем.

— А как все же можно достичь мира между Арменией и Азербайджаном?

Фото: president.amУкрепления армянских войск Фото: president.amУкрепления армянских войск

— Во-первых, важно понимать, что роль и позиция России в регионе весьма положительные. При этом мир должен быть достигнуто посредством резолюций ООН и Алматинской декларации (Декларация о целях и принципах СНГ 1991 года — NEWS.ru). Искренность, возможно, в политике занимает последнее место, но Азербайджан в своем подходе абсолютно открыт. У России есть свои интересы, но она тоже открыта. Но мы не видим искренности со стороны Армении. Она пытается выиграть время. Она пытается переложить головную боль за Карабах на Россию и тем самым попытаться сделать так, чтобы отношения между Россией и Азербайджаном из-за Карабаха испортились. Люди, неприемлемые для Азербайджана, становятся неприемлемыми и для Армении. В результате, возникает удивительная ситуация — из-за армянской политики страдает имидж России и в Баку, и в Ереване. Да, это очень сложная геополитическая ситуация. И не только для нас. Мы видим со стороны Армении затягивание процесса. Там надеются, что Россия проиграет в противостоянии с Западом, Эрдоган проиграет на выборах, и в Азербайджане что-то произойдет. В общем они ждут, что весь мир изменится, а они в этот момент белые и пушистые выйдут на сцену.

— Антиазербайджанская политика зачастую просматривается и на европейских площадках. Вы же — глава азербайджанской делегации в ПАСЕ. Сложно приходится?

— Парламентская ассамблея Совета Европы — очень непростая площадка. Теперь и России в этой организации больше нет. Разумеется, очень непросто слушать некоторых тамошних депутатов, которые ангажированы, коррумпированы и предвзяты. Но не надо забывать, что к огромному количеству различных конвенций мы присоединились добровольно и строим наше законодательство по европейским стандартам. Нельзя отказываться от того, к чему мы сами стремимся. Наше законодательство построено на основе общеевропейских ценностей. Три главные ценности, от которых мы не отказываемся, — демократия, права человека и верховенство закона, являются базовыми для нашей конституции. Мы вступили в совет Европы и пытались добиться каких-то результатов в осуждении агрессивных действия Армении. Что-то протолкнуть удалось, что-то не удалось. В целом, ПАСЕ очень предвзята, но это не значит, что мы от нее отказались. Мы, наоборот, эту площадку не отпускаем, постоянно там выступаем, боремся, потому что пустой ее оставлять нельзя. Так еще хуже будет. Вот Россия ушла, но каждую сессию обсуждается Россия, уже без ее присутствия. Связь с европейской цивилизацией — исторический выбор Азербайджана, не отрицающий наших корней ни с огромным тюркским миром, ни с исламским сообществом.