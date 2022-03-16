Как Россия не попала в переговорную ловушку

Без сомнения, многие версии сегодняшних событий на Украине откровенно отдают конспирологией. И подтверждены или, наоборот, опровергнуты они будут только после рассекречивания некоторых документов или выхода в свет мемуаров непосредственных участников теневых многосторонних контактов. Контактов, которые, понятно, не прерываются.

Между тем среди разных объяснений неожиданного отказа (буквально в последний момент) Владимира Зеленского от выступления в Европарламенте наиболее правдоподобным является то, что он надеялся, дескать, объявить о достигнутом прорыве на переговорах с Москвой. А прорывом для Зеленского могла стать только договорённость о его личных переговорах (пусть и в формате онлайн) с Владимиром Путиным. Собственно, из своего бункера он маниакально настаивал на такой встрече. Вроде бы подобный вариант предусматривал и план израильского премьера Нафтали Беннета, который тот активно продвигал в последние дни.

Естественно, уже на время подготовки такого саммита должны были быть прекращены все активные боевые действия российской армии и донбасских ополченцев. То есть все попавшие в новые котлы части украинской армии получили бы важную передышку. Притом что пока до конца не решена даже задача восстановления донбасских республик в административных границах Луганской и Донецкой областей. Зато сам пан президент получил бы возможность взбодриться, рассыпаться в благодарности героическим добробатам, остановившим агрессора, и западным союзникам, проявившим невиданную доселе солидарность.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Притом что публично он позволил себе лишь выразить пессимизм в отношении вступления его страны в НАТО. Ни о признании Крыма частью России, ни о суверенитете ДНР и ЛНР даже не обмолвился. А уж вопросы полной демилитаризации и денацификации Украины просто повисли в воздухе в качестве благих пожеланий.

Не исключено, что идею скорейших переговоров лоббировали и известные представители нашей элиты, попавшие под убыточные для них санкции. Те самые, что на баррикады никогда не поднимутся, но кулуарно готовы использовать всё своё влияние ради личного примирения с Западом. Пусть и ценой потерь России — материальных, людских, статусных.

Но ясно, что с националистическим режимом переговоры можно и нужно вести только с позиции силы. А для этого необходимо сначала решить ряд стратегических задач на поле брани с местечковым фашизмом. Тем более что не слишком понятно, как вообще видеть в ходе переговоров в окружении того же Зеленского его министра иностранных дел, призывавшего устранить Владимира Путина. С откровенными террористами переговоров вообще вести не принято.

Но пока время контакта на высшем уровне явно не пришло. Россия не отказывается вести переговоры, но готова обсуждать проблемы по мере их поступления. Пока в режиме видеоконференции и в прежнем составе решаются чисто гуманитарные вопросы типа открытия «зелёных коридоров» для выхода из осаждённых городов мирного населения, из-за спин которого стреляют бандформирования нацистов. Затем придёт время обсуждения проблем будущего Украины.

Не исключено, что санкционированный с самого киевского верха варварский удар ракетой комплекса «Точка-У» по жилым кварталам Донецка — это своеобразная месть агонизирующего режима за срыв операции по заманиванию России в дипломатическую ловушку.

А пока советник президентского офиса Арестович, известный своими ненаучными фантазиями, утверждает, что если в результате переговоров Украина получит меньше, чем она имела на 23 февраля, то бишь перед началом нашей операции, то это будет поражением. Комментарии тут явно излишни.