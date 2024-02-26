Как белорусские «беглые» превратились в диверсантов, которых «доит» Запад

Фото: Markku Ulander/AP/TASS

Финляндия. Хельсинки. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская держит папку с фотографией своего мужа Сергея Тихановского

Прозападная оппозиция ставит своей целью свержение действующей власти в Белоруссии, заявил 25 февраля президент страны Александр Лукашенко на избирательном участке во время голосования в палату представителей парламента. По словам белорусского лидера, свержение власти «беглым» необходимо, чтобы развернуть страну в обратном направлении. Как в белорусском обществе относятся к «беглым», сколько их всего, что этих людей ждет дальше, разбирался NEWS.ru.

Запад разработал сценарии по захвату власти в Белоруссии

Александр Лукашенко, беседуя с журналистами 25 февраля, в единый день голосования на избирательном участке, отметил, что конечная цель у «беглых» одна — госпереворот и захват власти.

«Будут пробовать, будут качать. Они себя считают сильными, щеки надули, раздулись: „Такие мы большие. А тут какая-то Беларусь, надо ее растоптать и ближе продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве“», — заявил глава Белорусского государства.

20 февраля на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов безопасности Лукашенко перечислил три сценария захвата власти прозападными оппонентами.

Организация государственного переворота либо насильственный захват власти по аналогии с августом 2020 года, используя электоральную кампанию.

Использование парламентских выборов в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. По мнению Лукашенко, именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, «активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста».

Игра вдолгую с широким использованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. Как заметил Лукашенко, «эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь».

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

«Беглые» прошли путь от политики до терроризма

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что после августа 2020 года прозападную оппозицию не следует воспринимать как политическую силу. По его словам, «беглые» и их кураторы перешли в последние годы к тактике терроризма.

«До 2020 года Запад действовал мягко в отношении Беларуси — через посольства, фонды и пятую колонну. Но после государство приняло жесткие меры в отношении пятой колонны, у них остались только радикальные способы: терроризм и экстремизм», — заявил политик в беседе с NEWS.ru.

Политолог Алексей Дзермант напомнил, что законодательство Белоруссии исключает возможность участия в политике людей, которые получают иностранную помощь.

«В России таких людей и организации признают иноагентами. У нас их так не называют, но участвовать в политике им нельзя. Любые финансы, заходящие в страну извне, отслеживаются. Если организация занимается, к примеру, охраной птичек, это пожалуйста. Поэтому „беглым“ остаются только диверсии и вербовка белорусских чиновников, о чем заявил наш президент», — рассказал NEWS.ru Дзермант.

Как сообщил Александр Лукашенко, 16 февраля на украинско-белорусской границе, в Лельчицком районе Гомельской области, была задержана диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. По словам белорусского лидера, попытки незаконного проникновения на территорию республики происходят несколько раз в неделю.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Почему «беглым» продолжает помогать Запад

Гайдукевич привел две ключевые причины, по которым Запад оказывает покровительство «беглым».

«Во-первых, это хороший заработок для европейских чиновников. Они выбивают для наших „беглых“ гранты, но 70% забирают себе. Во-вторых, Запад мечтает руками беглых устроить здесь кровавые беспорядки и ввести свои войска. Они мечтают о поражении России в СВО, чтобы потом разобраться с Беларусью. Мечты эти глупые — победить ядерную державу невозможно. Они Северную Корею даже боятся. Но провокации против нас будут», — убежден политик.

Гайдукевич считает, что в данном случае «худо не оказалось без добра» для белорусов. Своими действиями Запад ускорил интеграцию между Белоруссией и Россией.

«За два года этих санкций и террористических атак мы решили вопросы, которые не решались у нас десятилетиями. Помните газовую и нефтяную проблемы, которые возникали между нами чуть ли не каждый год? А торговые споры о доступе белорусских продуктов питания на рынки России? Этих разногласий уже нет. Более того, промышленность Беларуси в полной мере сейчас работает на Россию. Спасибо Западу за то, что он эти проблемы между нами снял», — сказал белорусский политик.

Фото: belrus.ru Олег Гайдукевич

Как белорусы относятся к своим «беглым»

Гайдукевич считает, что белорусов, поддерживающих прозападных оппозиционеров, в стране очень мало.

«Они сами себя дискредитировали, предлагая обществу войну, говоря о том, что власть в Беларуси можно сменить только вооруженным путем. А белорусы не хотят бегать по майданам с палками. У нас менталитет другой. К тому же мы видим, к чему этот путь привел на Украине», — отметил политик.

Политолог Алексей Дзермант убежден, что «беглые» много говорят о своей поддержке большой частью общества, но на самом деле просто пытаются в этом убедить своих западных спонсоров.

«Понятно, что в любом обществе есть оппозиционные настроения, кто-то недоволен курсом лидера страны. Но тех прозападных структур влияния, какие были в 2020 году, уже нет — ни общественных, ни медийных, ни финансовых. За три года от них удалось очиститься», — говорит Дзермант.

Сколько «беглых» в Белоруссии?

Понятие «беглый» появилось в лексиконе белорусских политиков после протестов в августе 2020 года. Инициаторы протестов обвинили власти в фальсификации выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80% голосов. Оппозиция утверждала, что его основной соперник — Светлана Тихановская — получила на самом деле примерно 71% голосов, но после корректировки ЦИК ей оставили чуть более 10%.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Светлана Тихановская

Протесты вспыхнули еще в день голосования, когда были оглашены предварительные итоги выборов. На некоторых белорусских предприятиях прошли забастовки, в Минске — массовые шествия. В той или иной форме протесты продолжались до марта 2021 года.

Власти до сих пор не называют число граждан страны, уехавших за рубеж. Например, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в феврале 2023 года в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил:

«Цифру я вам не назову, ее никто не назовет, потому что цифра постоянно в динамике меняется, она отражает общее количество лиц, которые пересекли границу», — сказал генпрокурор.

По оценкам экспертов, число «беглых» составляет около 100 тысяч человек. Генпрокурор, выступая 19 февраля 2024 года в парламенте, сообщил, что в отношении 31 «организатора и участника экстремистских структур, скрывающихся за пределами страны» ведется специальное производство.

В частности, ведется расследование деятельности самой Светланы Тихановской. Еще в марте 2021 года генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика. В марте 2023-го ее заочно приговорили к 15 годам колонии. Суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью смены власти неконституционным путем, создании экстремистской группировки, публичных призывах к госперевороту, введению санкций против руководства республики и другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В январе 2023 года Александр Лукашенко подписал поправки в федеральный закон «О гражданстве Республики Беларусь», которые предусматривают лишение гражданства лиц, осужденных за экстремизм и находящихся вне страны.

Фото: twitter.com/ilyapahomov/Global Look Press Массовые простесты в Белоруссии

«Беларусь не должна скатываться до Америки и Польши»

Руководитель белорусского Центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков полагает, что жесткие действия чиновников в отношении участников протестов стали следствием их страха, которые они испытали в августе 2020 года перед неожиданными стихийными выступлениями людей.

«Чиновники думали, что все прекрасно, а тут большое число людей высказало с этим несогласие. Но такие настроения в ходе протестов, надо признать, оседлали определенные силы. Далеко не все вышедшие на улицы были сторонниками Тихановской. Просто эти силы использовали недовольство людей», — сказал правозащитник.

По мнению Белякова, чиновники, до сих занимающиеся разборами протестов, ведут к расколу белорусское общество. А прозападные оппозиционеры используют такую ситуацию в своих интересах.

«Как сказал президент Лукашенко на избирательном участке 25 февраля, критику от экстремизма надо отличать. Мы, по сути, можем стать похожими на США, в которых господствуют варварские методы в отношении своего населения. Или на Польшу, что видно на примере одного из протестующих на границе с Украиной фермеров, который вывесил на тракторе лозунг „Путин, приди, порядок наведи“. Польскому фермеру грозит до трех лет лишения свободы. Польша находится под внешним управлением, и это все объясняет. Но ведь Беларусь — суверенное государство», — отметил правозащитник.

По его мнению, наказывать надо тех, кто продолжал протестовать после того, как такая форма была запрещена законом в апреле 2021 года, а не тех, кто вышел, чтобы просто высказать свою точку зрения. И тему августа 2020 года в белорусском обществе пора закрыть ради достижения единения, убежден Беляков.

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