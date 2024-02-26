Прозападная оппозиция ставит своей целью свержение действующей власти в Белоруссии, заявил 25 февраля президент страны Александр Лукашенко на избирательном участке во время голосования в палату представителей парламента. По словам белорусского лидера, свержение власти «беглым» необходимо, чтобы развернуть страну в обратном направлении. Как в белорусском обществе относятся к «беглым», сколько их всего, что этих людей ждет дальше, разбирался NEWS.ru.
Запад разработал сценарии по захвату власти в Белоруссии
Александр Лукашенко, беседуя с журналистами 25 февраля, в единый день голосования на избирательном участке, отметил, что конечная цель у «беглых» одна — госпереворот и захват власти.
«Будут пробовать, будут качать. Они себя считают сильными, щеки надули, раздулись: „Такие мы большие. А тут какая-то Беларусь, надо ее растоптать и ближе продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве“», — заявил глава Белорусского государства.
20 февраля на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов безопасности Лукашенко перечислил три сценария захвата власти прозападными оппонентами.
- Организация государственного переворота либо насильственный захват власти по аналогии с августом 2020 года, используя электоральную кампанию.
- Использование парламентских выборов в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. По мнению Лукашенко, именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, «активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста».
- Игра вдолгую с широким использованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. Как заметил Лукашенко, «эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь».
«Беглые» прошли путь от политики до терроризма
Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что после августа 2020 года прозападную оппозицию не следует воспринимать как политическую силу. По его словам, «беглые» и их кураторы перешли в последние годы к тактике терроризма.
«До 2020 года Запад действовал мягко в отношении Беларуси — через посольства, фонды и пятую колонну. Но после государство приняло жесткие меры в отношении пятой колонны, у них остались только радикальные способы: терроризм и экстремизм», — заявил политик в беседе с NEWS.ru.
Политолог Алексей Дзермант напомнил, что законодательство Белоруссии исключает возможность участия в политике людей, которые получают иностранную помощь.
«В России таких людей и организации признают иноагентами. У нас их так не называют, но участвовать в политике им нельзя. Любые финансы, заходящие в страну извне, отслеживаются. Если организация занимается, к примеру, охраной птичек, это пожалуйста. Поэтому „беглым“ остаются только диверсии и вербовка белорусских чиновников, о чем заявил наш президент», — рассказал NEWS.ru Дзермант.
Как сообщил Александр Лукашенко, 16 февраля на украинско-белорусской границе, в Лельчицком районе Гомельской области, была задержана диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории РФ и Белоруссии. По словам белорусского лидера, попытки незаконного проникновения на территорию республики происходят несколько раз в неделю.
Почему «беглым» продолжает помогать Запад
Гайдукевич привел две ключевые причины, по которым Запад оказывает покровительство «беглым».
«Во-первых, это хороший заработок для европейских чиновников. Они выбивают для наших „беглых“ гранты, но 70% забирают себе. Во-вторых, Запад мечтает руками беглых устроить здесь кровавые беспорядки и ввести свои войска. Они мечтают о поражении России в СВО, чтобы потом разобраться с Беларусью. Мечты эти глупые — победить ядерную державу невозможно. Они Северную Корею даже боятся. Но провокации против нас будут», — убежден политик.
Гайдукевич считает, что в данном случае «худо не оказалось без добра» для белорусов. Своими действиями Запад ускорил интеграцию между Белоруссией и Россией.
«За два года этих санкций и террористических атак мы решили вопросы, которые не решались у нас десятилетиями. Помните газовую и нефтяную проблемы, которые возникали между нами чуть ли не каждый год? А торговые споры о доступе белорусских продуктов питания на рынки России? Этих разногласий уже нет. Более того, промышленность Беларуси в полной мере сейчас работает на Россию. Спасибо Западу за то, что он эти проблемы между нами снял», — сказал белорусский политик.
Как белорусы относятся к своим «беглым»
Гайдукевич считает, что белорусов, поддерживающих прозападных оппозиционеров, в стране очень мало.
«Они сами себя дискредитировали, предлагая обществу войну, говоря о том, что власть в Беларуси можно сменить только вооруженным путем. А белорусы не хотят бегать по майданам с палками. У нас менталитет другой. К тому же мы видим, к чему этот путь привел на Украине», — отметил политик.
Политолог Алексей Дзермант убежден, что «беглые» много говорят о своей поддержке большой частью общества, но на самом деле просто пытаются в этом убедить своих западных спонсоров.
«Понятно, что в любом обществе есть оппозиционные настроения, кто-то недоволен курсом лидера страны. Но тех прозападных структур влияния, какие были в 2020 году, уже нет — ни общественных, ни медийных, ни финансовых. За три года от них удалось очиститься», — говорит Дзермант.
Сколько «беглых» в Белоруссии?
Понятие «беглый» появилось в лексиконе белорусских политиков после протестов в августе 2020 года. Инициаторы протестов обвинили власти в фальсификации выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80% голосов. Оппозиция утверждала, что его основной соперник — Светлана Тихановская — получила на самом деле примерно 71% голосов, но после корректировки ЦИК ей оставили чуть более 10%.
Протесты вспыхнули еще в день голосования, когда были оглашены предварительные итоги выборов. На некоторых белорусских предприятиях прошли забастовки, в Минске — массовые шествия. В той или иной форме протесты продолжались до марта 2021 года.
Власти до сих пор не называют число граждан страны, уехавших за рубеж. Например, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в феврале 2023 года в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил:
«Цифру я вам не назову, ее никто не назовет, потому что цифра постоянно в динамике меняется, она отражает общее количество лиц, которые пересекли границу», — сказал генпрокурор.
По оценкам экспертов, число «беглых» составляет около 100 тысяч человек. Генпрокурор, выступая 19 февраля 2024 года в парламенте, сообщил, что в отношении 31 «организатора и участника экстремистских структур, скрывающихся за пределами страны» ведется специальное производство.
В частности, ведется расследование деятельности самой Светланы Тихановской. Еще в марте 2021 года генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика. В марте 2023-го ее заочно приговорили к 15 годам колонии. Суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью смены власти неконституционным путем, создании экстремистской группировки, публичных призывах к госперевороту, введению санкций против руководства республики и другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
В январе 2023 года Александр Лукашенко подписал поправки в федеральный закон «О гражданстве Республики Беларусь», которые предусматривают лишение гражданства лиц, осужденных за экстремизм и находящихся вне страны.
«Беларусь не должна скатываться до Америки и Польши»
Руководитель белорусского Центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков полагает, что жесткие действия чиновников в отношении участников протестов стали следствием их страха, которые они испытали в августе 2020 года перед неожиданными стихийными выступлениями людей.
«Чиновники думали, что все прекрасно, а тут большое число людей высказало с этим несогласие. Но такие настроения в ходе протестов, надо признать, оседлали определенные силы. Далеко не все вышедшие на улицы были сторонниками Тихановской. Просто эти силы использовали недовольство людей», — сказал правозащитник.
По мнению Белякова, чиновники, до сих занимающиеся разборами протестов, ведут к расколу белорусское общество. А прозападные оппозиционеры используют такую ситуацию в своих интересах.
«Как сказал президент Лукашенко на избирательном участке 25 февраля, критику от экстремизма надо отличать. Мы, по сути, можем стать похожими на США, в которых господствуют варварские методы в отношении своего населения. Или на Польшу, что видно на примере одного из протестующих на границе с Украиной фермеров, который вывесил на тракторе лозунг „Путин, приди, порядок наведи“. Польскому фермеру грозит до трех лет лишения свободы. Польша находится под внешним управлением, и это все объясняет. Но ведь Беларусь — суверенное государство», — отметил правозащитник.
По его мнению, наказывать надо тех, кто продолжал протестовать после того, как такая форма была запрещена законом в апреле 2021 года, а не тех, кто вышел, чтобы просто высказать свою точку зрения. И тему августа 2020 года в белорусском обществе пора закрыть ради достижения единения, убежден Беляков.
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