Кадыров объяснил, почему Мариуполь освобождают так медленно

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в Telegram, почему чеченские бойцы освобождают Мариуполь не так быстро, как хотелось бы многим. По его словам, в каждом здании могут находиться мирные жители и дети, а бойцы батальона «Азов» занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить россиян в стрельбе по мирному населению, или переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать.

Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Да, это происходит не так быстро, как бы всем хотелось. Но в каждой квартире и в каждом подвале могут находиться мирные жители и дети, поэтому наши бойцы не спешат, — пояснил Кадыров.

Ранее бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров предположил, что освобождение Мариуполя принесёт колоссальный подъём духа жителям Донецкой и Луганской народных республик, став мощным политико-психологическим фактором и своеобразным ключом в логистическом коридоре для перевозок между Ростовом и Одессой.

До этого он заявил, что боевики нацполка «Азов» намерены продержаться в Мариуполе до заключения перемирия между Россией и Украиной. По его словам, в настоящее время националисты создают на местных предприятиях укрепления — огневые точки и бетонные заграждения, устраивают укрепления в цехах «Азовстали» и завода имени Ильича. По его мнению, они надеются просидеть там достаточно долго.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».