https://static.news.ru/photo/04648078-67a5-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве России объяснили, почему решили закрыть границу с Белоруссией. Мера принята в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Белоруссии, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости. В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчеркнуто, что решения правительства РФ принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер, — сообщает пресс-служба российского кабмина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией. Он констатировал, что в его стране относительно спокойная эпидемиологическая обстановка. При этом, по его мнению, «Россия вся полыхает от коронавируса».

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу.

При этом в столице до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Школьников и студентов в ряде образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, писал NEWS.ru.