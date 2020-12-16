Кабмин Молдавии назначил нового посла в России

https://static.news.ru/photo/6764bb7a-3fae-11eb-bd66-fa163e074e61_660.jpg Владимир Головатюк Фото: Владимир Головатюк/facebook.com

Правительство Молдавии назначило новым послом в России бывшего депутата парламента республики Владимира Головатюка. Об этом заявил премьер-министра Ион Кику.

Глава правительства отметил, что это очень ответственная должность и пожелал дипломату успеха. Кику также поблагодарил Головатюка за работу в парламенте.

Указ о назначении экс-депутата на новую должность должен подписать действующий президент Молдавии Игорь Додо, сообщает РИА Новости.

Предшественник Головатюка Андрей Негуца был отозван на прошлой неделе. Основанием для этого послужил скандал, разгоревшийся из-за незаконной перевозки анаболиков в автомобиле посольства Молдавии в РФ. Контрабанда была пресечена Службой информации и безопасности республики и сотрудниками таможни.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент Молдавии Майя Санду намерена возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье. По её мнению, шансы найти решение есть.