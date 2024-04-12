Кабмин Киргизии заявил, что не причастен к ситуации с картами «Мир» Премьер Жапаров: кабмин Киргизии не причастен к ситуации с картами «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Киргизии не причастно к остановке обслуживания карт «Мир» в стране, сообщило РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Акылбека Жапарова. По его словам, система «Мир» принесла бы Киргизии больше пользы, чем самой России.

Жапаров добавил, что власти страны уже начали искать новые пути для обеспечения платежной системы. По словам премьера, отключивший систему межбанковский процессинговый центр управляется коммерческими банками, опасающимися санкций.

Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». Из-за опасения вторичных санкций оператор киргизской системы «Элкарт» объявил о прекращении работы с картами «Мир». С 5 апреля пользователям карт недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи.

Ранее аналогичное решение было принято в Армении. Банки, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card, 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.