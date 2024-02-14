Кабмин Азербайджана уходит в отставку после инаугурации Алиева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кабинет министров Азербайджана 14 февраля уйдет в отставку, сообщает азербайджанское информационное агентство «Азери-Пресс» (APA). Эта процедура предусмотрена конституцией республики.

Статья 116 Конституции Азербайджана гласит, что в день, когда новоизбранный президент приступает к исполнению своих полномочий, кабинет министров республики обязан уйти в отставку. Глава государства назначит нового премьер-министра с одобрения Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принес присягу на конституции и Коране в ходе инаугурации в парламенте республики. После присяги азербайджанский лидер выступил с речью. На церемонии присутствовали официальные лица республики, члены правительства, парламентарии и члены семьи президента.

Конституционный суд Азербайджана объявил Ильхама Алиева президентом страны 13 февраля. Он избран на семилетний срок, зачитал постановление пленума председатель КС Фархад Абдуллаев. По его словам, это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Внеочередные выборы президента состоялись в Азербайджане 7 февраля. Алиев набрал подавляющее большинство голосов — 92,1%.