Кабмин Армении направил на ратификацию в парламент Римский статут МУС

Фото: Vincent Isore via Global Look Press

Правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, сообщили в пресс-службе кабмина. По информации правительстве, которую приводит Sputnik, документ направили депутатам в пятницу, 1 сентября. При этом не уточняется, когда законодатели рассмотрят предложение.

Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, — говорится в публикации.

Армянские власти запустили процесс ратификации Римского статута в конце 2022 года. Это решение они мотивировали тем, что в новом статусе Ереван сможет поднять на площадке МУС вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе. В марте Римский статут утвердил Конституционный суд Армении.

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана обменялись очередными обвинениями. Так, в Ереване заявили, что азербайджанские войска атаковали армянские позиции в районе населенных пунктов Сотк и Норабак. В Баку обвинения отвергли, назвав их попыткой «создать неправильное мнение в международном сообществе» за счет распространения дезинформации. Также азербайджанские военные не подтвердили концентрацию сил в районе села Зод Басаркечарского района.