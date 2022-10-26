Кабина сорвалась с колеса обозрения в Казахстане

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В одном из сел в Казахстане с колеса обозрения сорвалась кабина, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, людей в этот момент на аттракционе не было. Момент инцидента попал на видео.

На кадрах показано, что кабина едва-едва держится на штанге во время работы аттракциона.

Ранее стало известно, что во время катания на карусели, расположенной на одной из детских площадок около жилого дома в Краснодаре, пострадал ребенок. В Сети опубликовали видео, на котором видно, как подросток изо всех сил пытается удержаться на опасном аттракционе, раскручиваемом электросамокатом. Однако сил мальчика не хватило, чтобы удержаться за столб карусели: он вылетел с аттракциона, зацепившись туловищем за канат. При этом карусель продолжила крутить подростка еще какое-то время.

До этого в Ставрополе карусель в парке аттракционов кружила детей 36 минут без остановки, пока сотрудники безуспешно пытались вызволить «пленников». Никто из детей не пострадал.