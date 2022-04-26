К нам на утренний рассол: США возобновляют работу дипмиссии в Киеве Украина и США возвращаются к полноценным дипотношениям, испорченным при президенте Трампе

Соединённые Штаты впервые с 2019 года возвращают дипломатические отношения с Украиной на полноценный уровень, то есть с посольской миссией в Киеве и её главой в официальном статусе. В течение мая должна быть формально утверждена в должности посол США; на эту работу президентом Джо Байденом в понедельник номинирована Бриджит Бринк. Местом её службы станет собственно Киев, что тоже означает возвращение отношений двух стран на нормальные рельсы, так как в середине февраля дипмиссия США спешно эвакуировалась в Польшу вместе с временной поверенной Кристиной Квиен, которая так и не стала постоянной.

Назначение именно Бриджит Бринк в качестве представителя Соединённых Штатов в воюющей стране достаточно логично с карьерно-бюрократической точки зрения. Дипломат с 25-летним стажем, она на сегодня возглавляет американскую дипмиссию в соседней с Украиной Словакии, так что и регион она знает, и ехать ей до нового места службы будет недалеко.

Кстати, на свой пост в Братиславе Бринк заступила в том же 2019 году, когда её коллега в Киеве Мари Йованович покинула украинскую столицу.

Десятилетия службы делают Бринк уникально подходящей для работы в текущем моменте украинской истории,— объяснил выбор именно этого дипломата представитель Госдепа Нед Прайс.

Бринк владеет несколькими восточноевропейскими языками: словацким, сербским, русским, грузинским, а также французским. До Словакии она представляла США (в разных должностях) в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане, а кроме того, работала в структурах самого Госдепартамента и в Совете национальной безопасности США, где отвечала за страны Южной Европы и бывшего СССР.

Чтобы занять пост посла в новой столице, кандидатура номинанта должна пройти утверждение в сенате США, но вряд ли с этим возникнут какие-то проблемы, учитывая послужной список Бринк.

Бриджит Бринк Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Госдепартаменте США прямо говорят, что решение назначить в Киев полноценного посла (а не временного поверенного) является сигналом, посылаемым как Украине, так и России, о том, что для Вашингтона значение этой страны возрастает, и причиной тому спецоперация войск РФ.

Заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена тоже можно считать попыткой США «обойтись малой кровью» в ответ на настойчивые требования Киева прислать побольше американских вооружений. Вооружения США поставлять Украине не намерены (во всяком случае в том количестве и той номенклатуре, в которых хотелось бы ВСУ). Вместо этого Вашингтон делает символический жест в поддержку нации, воюющей с превосходящим по силе противником.

Карьера до Киева доведет

Перемещение на должность чрезвычайного и полномочного посла в Киеве дипломата из Братиславы вместо того, чтобы повысить до этой позиции Кристину Квиен, может быть связано с тем, что США надоело быть на вторых ролях на украинском направлении по сравнению с Евросоюзом, сказал NEWS.ru главный редактор газеты «Мир дипломатии» Юрий Кукушкин.

Временный поверенный по своему функционалу не очень сильно отличается от посла. По сути, это его первый заместитель, и в отсутствии посла он исполняет его обязанности. Это, конечно, внутренне дело Госдепартамента, кого рекомендовать на вакантную должность. Но назначение Бриджит Бринк выглядит как попытка перехватить дипломатическую инициативу у европейцев в ситуации, когда затянувшаяся дольше, чем все ожидали, российская спецоперация дала западным странам более широкую возможность для манёвра. Это может быть и свидетельством того, что США намерены увеличить финансовую помощь Украине и надо будет пристально следить за тем, чтобы эти миллиарды там не разворовали. Юрий Кукушкин главный редактор газеты «Мир дипломатии»

Xinhua/Global Look Press

Кстати, и сам неожиданный визит Блинкена (в компании главы Пентагона Ллойда Остина) в Киев в минувшие выходные стал первым приездом американского представителя на Украину после 24 февраля. Вообще же, возвращение американских дипломатов на Украину больше всего похоже на то, как робкий купальщик заходит в холодную воду: вначале американские дипломаты совершают однодневные поездки во Львов, затем в другие города (возвращаясь на ночёвку в Польшу), прежде чем набраться духу и вернуться в столицу в опасной близости от зоны боевых действий.

Сама Бриджит Бринк приехала 25 февраля на границу Словакии с Украиной (но не пересекала её).

Мы все стоим вместе с Украиной. Я пристально слежу за организацией гуманитарной помощи, которую Словакия обеспечивает Украине, и за поставками газа с 2014 года. Моё сердце с каждой жертвой этой бессмысленной войны, —заявила она, выйдя из посольского автомобиля на пограничном переходе.

Одна нога здесь, другая там

Европейская дипломатия в этом смысле оказалась смелее американской. Посольства стран ЕС вновь заработали в Киеве ещё тогда, когда в Госдепе США только оценивали риски такого шага. С возвращением посла в украинскую столицу диалог между США и Украиной станет еще интенсивнее — за минувшие два месяца он осуществлялся между Энтони Блинкеном и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой исключительно по видеосвязи или телефону (зато почти ежедневно).

В одном случае, в марте, госсекретарь одной ногой ступил на украинскую территорию, где его ждал Кулеба, но оставался второй на территории Польши. В такой позе — с государственной границей между ног— Блинкен пообщался с украинским коллегой вживую. Этим Блинкен на полшага опередил Бринк, которая обеими ногами оставалась на словацкой земле во время февральской поездки на границу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время личной встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и государственным секретарём США Тони Блинкеном, 24 апреля 2022 года в Киеве, Украина. Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Наблюдатели не исключают, что первые дни после своего нового назначения Бринк будет ещё какое-то время физически оставаться за пределами если не Украины, то Киева, поскольку на данный момент здание посольства США на улице Игоря Сикорски не подаёт признаков жизни. До его эвакуации (которая, по мнению многих американских высокопоставленных чиновников, очень напоминала хаотичное бегство американцев из Кабула) в посольстве работало около 900 человек (дипломатов и технического персонала).

Но, как после возвращения из Киева заявил глава американской дипломатии, он своими глазами убедился в том, что возобновление работы посольства в этом городе не несёт угрозы безопасности его сотрудникам.

Я увидел доказательства того, что сражение за Киев выиграно [украинской стороной], и по крайней мере внешне жизнь в Киеве идёт в нормальном русле,—сказал Блинкен.

Дипломаты — робкие ребята

Посольства США функционируют в ряде стран, где обстановка далека от мирной (Ирак, Афганистан и другие), и там безопасность дипломатов обеспечивают американские морские пехотинцы. Пока не ясно, будет ли Бриджит Бринк обеспечена таким же эскортом. Но известно, что ещё в октябре 2021 года сам Энтони Блинкен критиковал своих подчинённых за чрезмерную робость.

Мы не можем вести нормальную дипломатическую работу в мире, если будем исповедовать политику нулевого риска. Мы должны уметь рисковать и делать это с умом, — призвал он сотрудников Госдепартамента.

U.S. National Guard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом в Госдепартаменте увязывают задержку с формальным назначением Бриджит Бринк не только с медлительностью Белого дома, но и с непонятной задержкой одобрения её кандидатуры от страны-хозяйки. В самих США сенаторы-республиканцы ранее многократно вставляли палки в колеса назначенцам администрации Байдена на дипломатические посты. Но в случае с послом на Украину внутриполитические разборки почти наверняка окажутся приглушёнными, и кандидатура Бринк получит одобрение сената.

Для Киева решение президента Джо Байдена в какой-то мере подсластит пилюлю, которую украинскую власть вынудил проглотить глава МИД Австрии Александр Шалленберг, заявивший накануне, что в Вене не приветствуют членство Украины в Евросоюзе.