«Изменники и саботажники»: в Минске определили нарушителей госбезопасности Белоруссия отнесет к угрозам нацбезопасности призывающие к гражданской войне организации

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Минск

В проекте обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии к угрозам отнесены, в числе прочих, преступные террористические организации, пропагандирующие развязывание гражданской войны на территории республики. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил начальник информационно-аналитического управления Генштаба вооруженных сил страны Артем Буторин. Также в список угроз попали «предатели, изменники, саботажники».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отмечал, что концепция безопасности страны, проект которой будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского собрания, обновлена более чем на 70% и учитывает произошедшие за десятилетие изменения в военно-политической обстановке в регионе.

Впервые применен субъектный подход. Если раньше источники угрозы нами трактовались как совокупность факторов, <...> то сейчас мы также отслеживаем субъекты, которые имеют какие-то интересы, намерения, в том числе и деструктивные, по отношению к нашему государству. К источникам угроз относим сейчас те преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории Беларуси, призывают к войне, — рассказал Буторин.

Среди внешних угроз, помимо недружественных стран, он назвал международные террористические организации и субъекты за рубежом, «финансирующие подготовку к войне в Белоруссии».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности пригрозил быстрым и жестким ответом на любую агрессию против государства. По его словам, в рамках обновленной Концепции национальной безопасности руководство страны должно продемонстрировать прозрачность политики и надежность Белоруссии как партнера. Однако это не означает прямой жертвенности.

Лукашенко также заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия.