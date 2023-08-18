«Сама пошла»: казахстанец избил беременную и избежал лишения свободы Избивший беременную женщину житель Казахстана получил год ограничения свободы

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Житель Казахстана, жестоко избивший беременную женщину, избежал тюремного заключения, сообщает издание Otyrar. Как уточняется, по решению суда злоумышленник получил год ограничения свободы по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.

Суд учел, что потерпевшая сторона сама пошла в дом для выяснения отношений. Приговором суда подсудимый признан виновным в причинении вреда средней тяжести и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, — сказал судья Максат Мыстаев.

Сам инцидент произошел минувшей осенью. Тогда Назмина Ташмуратова вместе с матерью приехала к мужу сестры, чтобы забрать детей и вещи, так как сама сестра ушла от него. Хотя женщина была на седьмом месяце беременности, зять набросился на нее, выбил несколько зубов, повредил челюсть и сломал нос. Более того, он ударил женщину в живот, из-за чего ребенок родился раньше срока.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском двое мужчин попытались утопить 18-летнюю девушку в фонтане из-за голубых волос и еврейской внешности. Инцидент произошел в парке около дома пострадавшей. Мать девушки рассказала, что нападавшие «на весь двор кричали, что они с СВО приехали». Один мужчина потащил девушку в фонтан и начал топить, удерживая под водой, а второй кидал в нее предметы. После инцидента пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию. Позднее правоохранители задержали подозреваемых в нападении.