Из Казахстана в Россию вылетел правительственный бизнес-джет

Правительственный бизнес-джет вылетел из Казахстана в Россию, сообщает новостной портал «Хартия’97».

Кто мог покинуть страну, пока неизвестно. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

По сообщению Telegram-канала KazTAG, из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Из Алма-Аты вылетели от пяти до шести самолётов, ещё один — из Нур-Султана.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие потребовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения стоимости газа, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения митингующих с полицией.

Наиболее острые стычки произошли в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Токаев ранее заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов.