Из дома Колесниковой в Минске люди в масках вынесли компьютер

https://static.news.ru/photo/379aee6a-f27d-11ea-8718-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: instagram.com/kalesnikava

В Минске неизвестные в гражданской одежде и масках вошли в дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Мужчины ограничили вход в дом без объяснения причин, выставили охрану из нескольких человек на лестничной клетке. Как сообщили они РИА Новости, в квартире Колесниковой проводятся следственные действия, а они являются представителями силовых структур. Причины проводимых мероприятий они не объясняют.

По данным издания в квартире оппозиционера на проспекте Независимости находились не менее пяти человек. Позже они вынесли оттуда компьютер и папки с документами.

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана, писал NEWS.ru.