Истребители Mirage-2000 прилетят на СВО: как ВС РФ будут с ними бороться

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Несмотря на ряд миролюбивых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, сделанных им ровно год назад, теперь тон французского президента кардинально изменился. В интервью телеканалу BFMTV Макрон пообещал и дальше оказывать военную помощь Украине, в частности, он хочет передать ей истребители Mirage-2000. Что это за машины?

Похож на F-16

Правда, Украина получит всего пять таких самолетов, так что французская помощь выглядит скорее символической. Впрочем, нельзя исключать того, что Франция сможет передавать истребители и в дальнейшем, тем более что Mirage-2000 с 2006 года выводятся из состава ВВС Франции и их надо куда-то пристраивать.

Производство Mirage-2000 началось в 1983 году и закончилось в 2007-м, причем последние самолеты строились по заказу ВВС Греции. Этот истребитель является одноклассником американского F-16 и имеет схожие с ним характеристики. Оба самолета неплохо показали себя в операциях НАТО прошлых лет, когда им противостояли ВВС таких стран, как Ирак и Югославия, а вот с серьезным противником им встречаться еще не приходилось. Поэтому вряд ли украинские летчики рискнут вступать в воздушные бои с российскими Су-35 или Су-57, где шансов на победу у них будет очень мало. Не стоит забывать и про российскую ПВО, которая уже «приземлила» немало украинских самолетов.

Поэтому «Миражи», как и F-16, будут использоваться не как истребители, а как бомбардировщики, то есть выступая платформами для запуска ракет класса «воздух — земля», например крылатых Storm Shadow/SCALP. То есть выполнять ту же самую работу, что делали украинские МиГ-29 и Су-24.

Главная цель

Разумеется, нельзя исключать их использования и в качестве истребителей. Ввязываться в противостояние с Су-35 они не решатся, поэтому предпочтут охотиться за российскими вертолетами, штурмовиками Су-25 и бомбардировщиками Су-34.

Не случайно Швеция передала Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которые способны обнаруживать российские самолеты и вертолеты на дальности до 400 километров. Все это позволит пилотам украинских «Миражей» без включения радара истребителя получать целеуказания и далее действовать по обстановке: атаковать выявленные цели или устраивать воздушные «засады», выманивая российские самолеты в зону действия украинских ЗРК.

Исходя из всего сказанного, наиболее серьезную опасность для российских самолетов будут представлять не столько Mirage-2000 и F-16, сколько самолеты ДРЛО, уничтожение которых должно стать первоочередной задачей для российских истребителей и ПВО. Без шведского «всевидящего ока» боевая эффективность украинских истребителей резко снизится. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы переданные Украине самолеты ДРЛО совершили как можно меньше вылетов и навсегда остались бы в украинском черноземе в виде обгоревших обломков.

Не надо заниматься шапкозакидательством

Несмотря на то что Mirage-2000 был разработан в 70-е годы прошлого века и по многим показателям морально устарел, не стоит воспринимать этот самолет как «мальчика для битья». В руках опытного пилота «Мираж» может оказаться эффективным оружием.

И не надо думать, что пилотировать Mirage-2000 будут неопытные летчики. Это широкой общественности Макрон заявил, что Франция планирует начать подготовку украинских пилотов только летом текущего года. Подобные заявления — обычная «дымовая завеса». Можно не сомневаться, что украинские пилоты давно уже находятся во Франции. Также стоит отметить, что истребители Mirage-2000 принимали участие во множестве конфликтов и успешно участвовали в воздушных боях.

Например, пилоты греческих ВВС сбивали на них турецкие F-16 в рамках необъявленного многолетнего конфликта, ведущегося между Грецией и Турцией за право контроля над островами в Эгейском море. Хорошую оценку французским самолетам давали индийские пилоты, а им есть с чем сравнивать. Так что относится с пренебрежением к Mirage-2000 не стоит, в 80–90-е годы он был одним из лучших истребителей мира.

Огонь должен тлеть еще долго

Впрочем, даже если ВВС Франции передадут Украине не пять штук, а десятки «Миражей», то это не приведет к кардинальному изменению хода СВО. Хотя Макрон никогда и не стремился к тому, чтобы конфликт развивался стремительно. Вот почему «партнеры» Украины не заваливают ее сотнями танков и истребителей — хотя могли бы это сделать. А подбрасывают оружия по чуть-чуть, чтобы конфликт не затух.

И пока он будет продолжаться, коллективный Запад получает от него максимальные выгоды, как политического, так и коммерческого характера. А на Украину им плевать. Эта страна для Запада не союзник по НАТО, не член Евросоюза, а всего лишь бывшая советская республика, так что причин жалеть ее особо нет.

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