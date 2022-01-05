Источник опроверг эвакуацию Токаева и семьи из Казахстана

Москва не располагает данными об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сложившаяся ситуация пока не требует подобных радикальных мер. Ранее в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что Токаев с семьёй эвакуированы в Россию, предположительно, на правительственном бизнес-джете. В свою очередь Токаев во время обращения к народу Казахстана заявил, что не намерен покидать страну и далее, уже в качестве главы Совбеза, планирует действовать жёстко в отношении протестующих.

Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию, — сказал источник.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.