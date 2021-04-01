«Искандеры» Пашиняна бьют по России

https://static.news.ru/photo/60395088-9308-11eb-ab33-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia /Global Look Press

Представитель азербайджанского агентства по разминированию (АНАМА) сообщил местным СМИ, что в зоне карабахского конфликта осени 2020 года были найдены обломки ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер» российского производства. Ранее вопрос их использования уже привёл к настоящему правительственному кризису в Армении — премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вооружение из РФ эффективно лишь на 10%. Теперь же находка бьёт уже по репутации Москвы.

Вопрос использования «Искандеров» поднял экс-президент Армении Серж Саргсян, заявивший, что комплексы надо было применять уже на ранней стадии конфликта. Пашинян в ответ заявил о неэффективности данного вооружения, а в Баку и Москве и вовсе опровергли факт их применения. Тем не менее теперь обломки ракет обнаружены в городе Шуша.

Основная проблема в данном случае заключается в том, что «Искандеры» в ходе боевых действий применяются для поражения объектов инфраструктуры противника — средств противовоздушной и противоракетной обороны, аэродромов и т. д., — но не против живой силы. Во-вторых, судя по имеющимся данным, которые официально не подтверждены, но и не опровергнуты, найденные в зоне конфликта обломки остались от ракет российской вариации. У «Искандеров» есть, условно говоря, два формата: для РФ (с большей дальностью, он запрещён для экспорта) и собственно экспортный — с меньшей дальностью поражения. Судя по информации — в частности, по маркировке снарядов — с места обнаружения разорвавшихся ракет, использован был именно российский, «дальнобойный» вариант.

Подобная информация бьёт сразу по нескольким участникам конфликта — как непосредственным, в лице Армении, так и по России, выступающей в роли главного медиатора в карабахском конфликте.

В первую очередь появившиеся данные об использовании «Искандеров» могут сыграть на руку Пашиняну, укрепив его позиции перед так называемым карабахским кланом (представленным и упомянутым Саргсяном), упрекающим премьера в нерешительности.

MOD Russia /Global Look Press

В то же время, находка в Шуше может усугубить и без того шаткое положение Пашиняна: если, по его словам, «Искандеры» не были задействованы, а сейчас выясняется, что были, то ради чего он гнул свою линию, приведшую к правительственному кризису?

И, наконец, в-третьих, намёки на то, что Армения применила не экспортные, а российские комплексы, бросают тень на Вооружённые силы РФ: в Сети уже появились спекуляции на предмет того, будто кто-то незаконно продал Еревану вооружение. Разумеется, Москва это отрицает (пусть и не на официальном уровне), да и сама по себе возможность такого сценария весьма сомнительна: между Россией и Азербайджаном существует стратегическое партнёрство, о чём прямым текстом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, и предположить, будто в Кремле решили безоговорочно принять одну из сторон конфликта, сложно.

Как бы то ни было, сам факт обнаружения останков ракет усугубляет противоречия в армянском общественно-политическом поле. Премьер Пашинян не так давно уже заявил, что согласен уйти в отставку, но все понимают: он просто надеется легитимизировать свою пошатнувшуюся власть путём переизбрания на досрочных выборах. Москве, судя по всему, такой сценарий подходит: действующий глава армянского кабмина поставил подпись под заявлением о прекращении огня в Карабахе, а вот его конкуренты, вероятно, в одностороннем порядке от этих договорённостей откажутся. Однако находка в Шуше ставит под сомнение заинтересованность Москвы в «токсичном» Пашиняне. И не исключено, что на фоне противоречивых данных об использовании «Искандеров» Кремль откорректирует курс на армянском направлении.