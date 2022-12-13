Баку и Москва подготовят дорожную карту в сфере туризма

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия и Азербайджан разработают совместную дорожную карту в сфере туризма, сообщил «Интерфакс Азербайджан» со ссылкой на Минэкономразвития. В ходе встречи замглавы ведомства Дмитрия Вольвача с его азербайджанским коллегой Эльнуром Алиевым стороны отметили рост туристического потока между двумя государствами и договорились о скором начале работ по дорожной карте.

Участники встречи отметили увеличение туристического потока между странами и договорились о том, что в ближайшее время приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма, — сказано в сообщении агентства.

По словам Вольвача, в первом полугодии 2022 года число турпоездок россиян в Азербайджан увеличилось на 55% в сравнении с тем же периодом 2021 года. При этом туристический поток из республики вырос на 36%.

Важно и дальше наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства между нашими странами, — заявил Вольвач.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку заявил, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Россией. По его словам, все, о чем договариваются Москва и Баку, реализуется.