Ильхам Алиев пообещал, что дальнейших боевых действий быть не должно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Алиева, дальнейших боевых действий в Карабахе быть не должно, сообщил представитель госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.

Госсекретарь снова поговорил сегодня с президентом Алиевым и подчеркнул, что дальнейших боевых действий быть не должно, — заявил он.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет. Вооруженные силы Армении в результате антитеррористических мероприятий Баку сдались менее чем за 24 часа. Он также отметил, что местному армянскому населению отправляется продовольствие, медикаменты, топливо и другая помощь. Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Также азербайджанский лидер сообщил, что после антитеррористической операции в Карабахе условия для заключения мирного договора Баку и Еревана стали более благоприятными. Он заверил, что все права армянского населения Карабаха будут обеспечены.