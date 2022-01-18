Игра ва-банк: Порошенко не напугало возвращение на родину в духе Саакашвили

Пятый президент Украины Пётр Порошенко в понедельник, 17 января, вернулся в Киев, несмотря на угрозу оказаться в следственном изоляторе. Самолёт из Варшавы прилетел утром вовремя, примерно в 9 часов — встречающие его сторонники не успели замерзнуть в аэропорту Жуляны. Их было, по оценкам журналистов, около двух тысяч, но представители Порошенко привели гораздо большую цифру — 17 тысяч человек. Они также сообщили, что в аэропорту экс-президента пытались задержать, для чего забрали паспорт, но после вручили повестку в суд. После чего место действия переместилось в Печерский суд Киева, который в итоге так и не смог за целый день вынести вердикт. О том, как может отразиться возвращение Порошенко на политической ситуации в стране, — в материале NEWS.ru.

Обвинение попросило суд арестовать экс-президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере около $35,7 миллиона. Суд размышлял над вердиктом около пяти часов. Возле здания суда всё это время находился автозак, что очень не нравилось сторонникам экс-президента. Когда они перекрыли выезд из здания, бойцы Нацгвардии надели спецэкипировку. Опасность столкновений возросла. По данным украинских СМИ, вечером у здания суда продолжали оставаться около тысячи человек. Они стали расходиться в полночь, после того как судья Алексей Соколов сообщил, что заседание переносится на 19 января.

Обвинение в государственной измене Порошенко было предъявлено в декабре прошлого года. Следствие установило, что в конце 2014 года тогдашний президент организовал поставки угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса, что было расценено как «финансирование терроризма». Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность», в свою очередь, обвиняет власти страны в расправе над политическими противниками, несмотря на «растущую российскую угрозу». После возбуждения уголовного дела в декабре прошлого года Порошенко уехал из страны, но уточнил, что отправился лишь в непродолжительную деловую поездку.

Ранее экс-президент заявлял , что против него возбуждено 130 уголовных дел, хотя многие были впоследствии закрыты. Общественности известны лишь некоторые обвинения. Порошенко проходит ещё в качестве подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Также экс-президент фигурирует в качестве свидетеля в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвинение, сконцентрировав внимание на госизмене, прежде всего пытается нанести политический удар по экс-президенту, отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Уже сегодня обвинение наносит ущерб рейтингам Порошенко, поскольку связывает его с Виктором Медведчуком, условно говоря, с пророссийскими силами. Экс-президента обвиняют в торговле «на крови»: когда гибли украинцы в Донбассе, он, оказывается, торговал углём с сепаратистами. Конечно, судебное разбирательство внимание к Порошенко в целом в обществе повысит, но для патриотического электората вся эта история очень токсична. По репутации экс-президента нанесён удар, — убеждён украинский политолог.

Для офиса Зеленского в «деле Порошенко» главное, как создаётся впечатление, не посадить экс-президента за решётку, а запятнать его бизнес-связями с Виктором Медведчуком, который возглавляет оппозиционную партию «За жизнь». Медведчук уже находится под домашним арестом с октября прошлого года, проходя по аналогичному делу о «преступных поставках угольной продукции» из ДНР и ЛНР с конца 2014 года по начало 2015 года. Ещё киевские власти часто напоминают обществу, что ещё при президенте Януковиче тогдашний глава движения «Украинский выбор» Медведчук агитировал за вступление Украины в Таможенный союз, призывая провести референдум по этому поводу. Последующая деятельность этого политика была направлена на сближение Киева и Москвы, что противоречит устремлениям нынешних властей.

Но Порошенко, напротив, показывает украинцам, что намерен использовать судебное преследование для повышения своих политических ставок, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Порошенко, действительно, есть за что судить, но уж точно не за торговлю донбасским углём. Он замешан в военных провокациях, политических репрессиях, торговле оружием. Нынешние обвинения в госизмене расцениваются многими как политическое давление на фоне реального катастрофического падения рейтинга Зеленского и его партии. И Порошенко поэтому решил идти ва-банк: пытается набрать политические очки, доказать свою правоту, но главное — добиться не просто отставки Зеленского, а уничтожить его как политика. Порошенко понимает, что в равной политической [предвыборной] борьбе ему нынешнего президента не одолеть. Иван Скориков заведующий отделом Украины Института стран СНГ заведующий отделом Украины Института стран СНГ

Окружение Порошенко надеется на помощь Европы — не зря в эти дни экс-президент посещал Брюссель, где предложил депутатам Европарламента свою версию преследования. Эту версию широко изложили защитники Порошенко: в 2014 году Украина столкнулась с дефицитом угля, а качество импортного угля якобы оказалось неудовлетворительным, после чего Киев принял решение покупать его на неподконтрольной территории Донбасса. Как утверждают адвокаты Порошенко, уголь приобретался у предприятий, ещё официально зарегистрированных на Украине.

Пётр Порошенко Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа призывает власти Украины к законности, объединению, спокойствию, но защищать экс-президента не будет, полагает киевский политолог Руслан Бортник.

Нет той реакции, на которую рассчитывал Порошенко. Поэтому его команды использует информационную истерику вокруг возможного российского вооружённого нападения на Украину. Европа, выбирая между поддержкой своего прежнего партнёра [Порошенко] и стабильностью и управляемостью в стране, делает ставку на второе. Подыгрывать Порошенко никто не будет, — заключил политолог.

Другой точки зрения придерживается заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, подчеркнувший в беседе с NEWS.ru, что Порошенко, садясь в самолёт в Варшаве, не мог не учитывать недавнюю печальную историю возвращения Саакашвили в Грузию.

Очевидно, что Порошенко вернулся из своего зарубежного турне, заручившись поддержкой политиков. К тому же у него есть высокий патрон, с которым он имел дела — Байден. А Зеленский в своё время поставил на Трампа и слил компромат на эти дела во время предвыборной кампании в США, став если не токсичным, то уж точно не своим «сукиным сыном» для демократов, — убеждён эксперт по Украине.

По его мнению, Порошенко пользуется хорошей поддержкой, в то время как у Зеленского положение становится всё более шатким. Поэтому экс-президент смело поднимает ставки, превращая суд в фарс. Западные кураторы Украины всегда присматриваются к нескольким политикам, никогда не ставя на одного, считает политолог Скориков.

Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

В свою очередь любой шаг команда Зеленского делает с оглядкой на скорую предвыборную кампанию — до президентских выборов на Украине остаётся чуть более двух лет. Неофициально эта кампания уже началась с прошлогоднего уголовного преследования Порошенко — Медведчука, поскольку власти вспомнили «грехи» своих главных конкурентов семилетней давности. Подозревать Зеленского в политическом заказе было бы трудно, если бы он практически приступил к выяснению сотрудничества Порошенко и Медведчука с Донбассом сразу после своей победы на выборах 2019 года. Но в том случае до будущих выборов эта история бы не дотянула.