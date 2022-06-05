Идет на поправки: в Казахстане начался референдум об изменении конституции Токаев обещает подвести черту под январскими беспорядками и построить новый Казахстан. Что думают об этом сами жители республики

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

В воскресенье, 5 июня, в Казахстане проходит референдум о поправках к конституции. Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал соотечественникам подвести черту под драматичными январскими протестами и открыть новую страницу в истории страны. Что изменилось за эти полгода? Как живут сейчас казахстанцы и верят ли в перемены? Об этом — в репортаже NEWS.ru из бывших эпицентров беспорядков — Алма-Аты, Жанаозена и Актау.

«Старик, уходи!»

Еще совсем недавно, в январе, казалось, что весь 2022 год постсоветское пространство будет говорить о Казахстане. Невероятные по масштабу и жестокости уличные беспорядки в Алма-Ате, которые длились с 4 по 6 января, создавали впечатление, что страна долго будет находиться в хаосе.

Однако, оказавшись в Алма-Ате сейчас, можно и не догадаться, что здесь шли городские бои, а магазины, от ювелирных до обувных, просто разграблялись. Город чистый, тихий и безопасный — даже ночью в городских парках гуляют семьи и влюбленные пары. Как и в Москве, здесь пользуются популярностью самокаты в аренду, но в отличие от Москвы тут открыты «Макдоналдс» и Starbucks. Более того: мало кого привлекавший город стал для россиян настоящим окном в мир. Это особенно заметно по очередям в ЦОН — Центр обслуживания населения, местный аналог МФЦ. Здесь россияне получают ИНН — без него нельзя открыть столь необходимую банковскую карту VISA или Mastercard, которая будет работать в любой стране мира.

Разговоры с простыми казахстанцами тоже не позволяют разглядеть след январских событий в их жизни.

Мы просто сидели дома. Президент же сказал сидеть, — отвечают жители Алма-Аты на просьбу рассказать о январских событиях. — Что с тех пор изменилось? Да ничего. Вроде все нормально.

Однако в воскресенье, 5 июня, власти ждут от этих людей политической активности на референдуме о поправках к конституции, суть которых большинству из опрошенных NEWS.ru непонятна. Чтобы как-то привлечь внимание избирателей, власти вынесли на первое место самый приятно звучащий пункт о том, что «земля и ее недра принадлежат народу». Также курсивом выделено, что «статус Первого Президента — Елбасы в новой конституции полностью исключается». Это уже ближе к истинной сути готовящихся изменений: Нурсултан Назарбаев, который был бессменным лидером Казахстана три десятилетия, по итогам январских протестов окончательно утратил все свои позиции.

Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Шал, кет!» («Старик, уходи!»), — кричали протестующие. И президент Токаев, по сути, выполнил это требование, тем более что Назарбаев и его многочисленные родственники мешали и ему. Впрочем, есть среди поправок и пункт, страхующий второго президента от превращения в копию первого: «Близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора». Именно кумовство раздражало граждан Казахстана в эпоху Назарбаева больше всего — о событиях в президентской семье, о племянниках и зятьях знали все.

Между тем вспыхнули январские протесты скорее по экономическим, чем по политическим причинам: после двукратного роста цен на сжиженный газ. На западе страны, где машины заправляют преимущественно им, этот скачок ощутили особенно остро, и люди вышли на улицы в Актау и Жанаозене, где протестующих уже расстреливали в 2011 году. Впрочем, в отличие от Алма-Аты тут протесты были весьма безобидными. «Все магазины и службы города работали, — рассказывает NEWS.ru местный таксист. — Люди вышли на площадь Ынтымак перед администрацией, озвучили требования, но все было организованно, поставили даже юрты с едой и туалеты».

Я стоял на площади, снимал происходящее с дрона и думал: «Как теперь можно все это остановить? Как заставить людей разойтись?» — рассказывает блогер и предприниматель Азамат Сарсенбаев. — Но митингующие сами одергивали тех, кто высказывал радикальные идеи штурмовать акимат (мэрию. — NEWS.ru), брать оружие. К тому моменту в Алма-Ате обстановка начинала становиться нездоровой, и мы не хотели такого же в своем городе.

Между тем власти Казахстана ввели в Мангистауской области (там находятся Актау и Жанаозен) чрезвычайное положение, как и в Алма-Ате.

На видео, которое показывает Азамат, заметна большая группа людей в оранжевых спецовках — это нефтяники. Теоретически у них должно быть мало причин жаловаться — зарплаты в этой отрасли обычно высокие. Но дело, как объясняют местные, в расслоении: одно дело сотрудники государственной компании «КазМунайГаз» и ее «дочек» и совсем другое — более мелкие компании, выступающие подрядчиками. Хотя рабочие задачи у них практически одинаковые, зарплата порой отличается в два, а то и три раза.

Депрессивным приморский Актау точно не выглядит. Наоборот, обилие строящихся высоток (среди которых немало дорогих гостиниц) в абсолютно плоской степи и просторные рестораны на главных улицах явно указывают на продолжающийся экономический рост. Но людям, по словам собеседников NEWS.ru, все это кажется непропорциональным их вкладу в экономику страны, которая, как и в России, основана на экспорте углеводородов.

Мангистауская область — регион с очень сложным климатом. Людям здесь приходится чаще всего работать вахтовым методом: 15 суток на месторождении, 15 суток дома, — рассказывает казахстанский правозащитник Евгений Жовтис. — Здесь сложно с водой, продукты питания часто доставляются из других регионов, социальная инфраструктура оставляет желать лучшего. А теперь недовольства добавляет еще и то, что в регионе за очень высокие зарплаты работают экспаты, например китайцы из компании «Хоа Шен Да» и других.

По словам Евгения Жовтиса, местным в таких условиях рабочих мест явно не хватает. В нефтяной отрасли хотят работать все, но это просто экономически невозможно. Есть проблемы и с условиями труда, и с размером зарплаты, например, в сервисных организациях, которые обслуживают эту отрасль, что также подпитывает протестные настроения. В то же время уход от власти клана Назарбаева создает в регионе некоторую почву для ожидания перемен, признает собеседник NEWS.ru.

Структура казахского общества непосредственно связана с географией. По мнению жителей запада страны, где в основном добывается нефть и газ, южане, прежде всего Назарбаев и его окружение, стали играть непомерно большую роль и в экономике, и в политике, — объясняет правозащитник.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кто ответит за январь?

Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне референдума, воскресное голосование должно перевернуть прежнюю страницу в истории страны, содержавшую немало недостатков.

Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе, — заверил Токаев. — Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, что всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового справедливого Казахстана.

Между тем системных изменений, которые могли бы указывать на масштабное переустройство государственной системы, в поправках не так много. Немного меняется лишь принцип избрания парламента и акимов (мэров городов республиканского значения и губернаторов). Хотя их будут выбирать не граждане, а депутаты, президент должен будет предлагать им не менее двух кандидатур. Сейчас же они не избираются вовсе, а просто назначаются президентом.

С другой стороны, не поспоришь, что ответ президента Токаева на январские протесты был явно не похож на поведение других лидеров Центральной Азии. Там, где на народные волнения принято отвечать исключительно «закручиванием гаек», а изменять конституцию — лишь в сторону закрепления безальтернативного правления, вдруг появился обратный пример. Называть происходящее демократизацией, конечно, поспешно и неправильно, но по крайней мере это не консервация, которая произошла в соседнем Узбекистане после мятежа в Андижане. Наоборот, сейчас в Казахстане есть оживление вокруг идеи регистрации новых политических партий. Впрочем, как это обычно бывает на постсоветском пространстве, вопрос с их регистрацией наверняка будет зависеть не столько от соблюдения прописанных формальностей, сколько от настроений в администрации президента.

Не менее серьезным экзаменом станут и приговоры по уголовным делам по следам январских событий. Сейчас, по мнению собеседников NEWS.ru, в Казахстане скорее пытаются найти виновных без имиджевого ущерба для властей, а не докопаться до истины. Большого резонанса в обществе эти судебные процессы пока не вызывают, но если к разгневанным родственникам погибших добавятся разгневанные родственники несправедливо осужденных, ситуация может измениться.

Рецепт по превращению нестабильного государства в стабильное при этом остается универсальным: это формирование эффективных институтов и ликвидация имущественного разрыва. Учитывая положение Казахстана, ему едва ли удастся решить эти задачи в ближайшее время, но по крайней мере вектор выбран правильный.