«И смех, и грех»: энергетик оценил молдавское приложение по поиску дров Главный редактор журнала «Газпром» Правосудов: сейчас дрова для европейцев — модная тема

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Решение правительства Молдавии запустить сайт о покупке дров для граждан страны — вынужденная мера в ответ на резкий скачок роста цен на газ в странах Евросоюза (ЕС), заявил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Александрович Правосудов. По его словам, ситуация в Молдавии усугубляется тем, что несмотря на дефицит энергоресурсов, страна продолжает занимать принципиальную позицию и отказываться, в том числе, и от российского угля. В результате, из-за наметившейся тенденции искать замену подорожавшему российскому газу — в ЕС набирают популярность другие источники энергии.

Тут надо понимать, что подобные процессы происходят по всей Европе, и Молдавия тут не исключение. <...> Из-за резкого роста цен на газ в ЕС наблюдается высокий спрос на альтернативные виды энергии. Тем более, что и от российского угля они тоже отказываются, при общем дефиците всего и дров в том числе, — заявил Правосудов.

Эксперт отметил, что теперь для жителей Европы из-за сложившейся ситуации газ из России стал чем-то непозволительным. Именно поэтому власти страны находятся в поиске новых решений из сложившейся ситуации — популяризируют альтернативные источники энергии. Однако, по мнению Правосудова, создание специального портала по поиску древесины для отопления жилья в Молдавии представляет собой повод для смеха.

Так что дрова сейчас стали для европейцев модной темой. Все это, конечно же, закономерно, если газ стал роскошью, а топить чем-то надо, вот и появляются подобные приложения по поиску дров. И смех и грех, как говорится, — подытожил Правосудов.

Ранее сообщалось, что в Молдавии заработал сайт по поиску дров для жителей страны. Веб-портал получил название «Дрова.мд», сейчас он доступен на русском и румынском языках. Сайт находится в ведении Министерства окружающей среды Республики Молдавии.