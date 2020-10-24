И.о. президента Киргизии Жапаров готовится к визиту в Россию

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Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка в нынешнем статусе.

О планах Жапарова приехать в Россию сообщил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, передают местные СМИ. Накануне глава киргизского внешнеполитического ведомства провёл встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Казакбаев поблагодарил Россию за поддержку в период, связанный с распространением коронавируса и политически кризисом.

Жапаров принял обязанности президента страны после отставки с этого поста Сооронбая Жээнбекова. Тот заявил об уходе из-за протестов в Бишкеке, которые вспыхнули после парламентских выборов 4 октября.

Граждане Киргизии остались недовольны тем, что в парламент прошли проправительственные и центристские партии, тогда как остальные политические объединения не прошли избирательный порог в 7%. 21 октября в избирательное законодательство были внесены поправки, порог был снижен с семи процентов до трёх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центризбирком Киргизии на заседании установил дату следующих президентских выборов. Они пройдут 10 января 2021 года.