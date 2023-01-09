И Киево-Печерскую, и Почаевскую: Киев планирует лишить УПЦ обеих лавр Рождественскую службу в главном храме Киево-Печерской лавры впервые за многие годы провели не «московские иерархи»

Фото: sbu.gov

Киево-Печерская лавра

Рождественская служба в новом году в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе — стала событием больше политическим, чем религиозным. Богослужение в храме впервые провёл предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. В Московском патриархате эту церковь называют раскольнической. Иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) сообщили, что больше проводить службы в храмах Верхней лавры они не будут — эта часть Киево-Печерской лавры принадлежит государству как историко-культурный заповедник, а договор аренды заповедника с УПЦ истёк, заявил Киев. Станут ли киевские власти добиваться полного ухода УПЦ из Киево-Печерской лавры — в материале NEWS.ru.

Почему это важно: президент Украины Зеленский назвал рождественское богослужение Епифания в Успенском соборе лавры историческим событием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напротив, посчитал это «дьявольским искушением». Других оценок от Киева и Москвы, похоже, никто не ждал.

Владение лаврой уже предполагает особый статус для церкви, поскольку её называют не только одним из важнейших духовных центров православия, но также искусств, художеств и летописания — именно здесь была создана «Повесть временных лет», считающаяся главным и самым древним источником знаний по истории Руси.

Фото: Социальные сети «Повесть временных лет»

Сразу после распада СССР на Украине многие предрекали, что УПЦ Московской патриархии покинет Киево-Печерская лавру рано или поздно. К этому призывали политики и религиозные деятели, называвшие лавру «украинской, а не российской святыней». Но «своя церковь» у Киева хоть и появилась в 1992 году усилиями митрополита Киевского и Галицкого Филарета, но оставалась долгие годы непризнанной другими поместными церквами. Филарета, который в 1990 году был соперником Алексия при избрании патриарха Московского и всея Руси, РПЦ отлучила в 1992 году от церкви за «раскольническую деятельность». Таким образом, украинская церковь почти 25 лет оставалась не влиятельной и фактически «нелегальной» в христианском мире.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил томас практически созданной заново ПЦУ. Признание украинская церковь получила, как утверждают эксперты, благодаря политическим усилиям тогдашнего президента Петра Порошенко. После событий 2014 года в украинском обществе стали намного громче заявлять о разрыве отношений с Москвой, в том числе и в православии. Участились также призывы пересмотреть «условия нахождения УПЦ Московского патриархата в Киево-Печерской лавре». Эти призывы стали звучать еще активнее после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Через три месяца УПЦ пошла на беспрецедентный шаг — церковь провозгласила полную самостоятельность и независимость, осудив военные действия на Украине и позицию патриарха Кирилла в отношении конфликта. Но на Украине в разрыв этих отношений не поверили, посчитав инициативу «тактическим ходом в целях самосохранения».

Подробности: Киево-Печерская лавра делится на Верхнюю и Нижнюю. Верхняя лавра находится в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, подчиненного Министерству культуры и информационной политики Украины. Именно здесь располагаются Успенский собор и Трапезная церковь, которые для проведения богослужений арендовала у заповедника УПЦ. Именно Верхняя лавра пользовалась большой популярностью у туристов и гостей Киева, приходивших сюда на экскурсии. Вход сюда платный, что вызывало недовольство у тех, кто шёл на церковную службу, проводимую священнослужителями УПЦ. Поскольку деньги, вырученные за билеты, идут в казну государства, представители УПЦ лишь оправдывались перед прихожанами — «в нашу часть, Нижнюю лавру, вход совершенно бесплатный, а здесь мы не хозяева».

Нижняя лавра уже полностью принадлежит УПЦ. Здесь располагаются монастырь, духовная академия, семинария, резиденция предстоятеля и такие известные в православном мире объекты, как ближние и дальние пещеры, в которых покоятся мощи христианских подвижников. Но столь значимых храмов, как в Верхней лавре, здесь нет.

В конце декабря прошлого года руководство заповедника сообщило иерархам УПЦ, что с 1 января они больше не будут проводить службы в «верхних» храмах — срок аренды подошёл к концу и продлевать заповедник его не намерен. Информационно-просветительский отдел УПЦ назвал это решение неправомерным, поскольку договор, согласно закону, должен продлеваться автоматически. Однако министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества лавры. По его словам, до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах богослужения не будут проводиться вообще. Его слова фактически подтвердил 5 января руководитель заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник, подчеркнув, что разрешения на проведение службы никому, в том числе ПЦУ, не выдавалось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И всё же 7 января предстоятель ПЦУ Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе. Как выяснилось, разрешение ПЦУ выдало Министерство культуры буквально в рождественский сочельник. На службу собрались политики, среди которых заметили спикера Рады Руслана Стефанчука, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Сотрудники полиции и нацгвардии оцепили Успенский собор, у всех прихожан проверяли документы.

Епифаний в беседе с украинскими журналистами выразил уверенность, что Успенский собор и Трапезная церковь лавры вскоре будут вскоре переданы ПЦУ. Об этом ПЦУ уже, по его словам, попросило правительство. А затем и вся лавра должна оказаться в ведении «истинно украинской церкви».

Я убежден, что монастырь <...> со временем <...> присоединится к Православной церкви Украины. Затем встанет вопрос и Почаевской лавры. <...> Я уверен, что лавры в будущем будут принадлежать единой ПЦУ, — приводит слова предстоятеля ПЦУ Епифания ТАСС.

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел обвинил власти Украины и «церковных раскольников» в гонениях на церковь. Рождественское богослужение он был вынужден провести в храме Агапита Печерского на территории Нижней лавры.

Нас гонят с Верхней лавры. Нам не отдают наши иконы. Составили комиссию. Мы должны пройти перепись. Директор музея сказал, что мы должны всё отдать по описи. А кто описывал, когда мы приносили? А каким образом меня заставляют передать Царские врата Успенского собора? Позолоченный иконостас, престолы, живопись на стенах? Срывать не будем, мы отдаём это государство — по описи. Но они должны запомнить, что придёт время, когда мы спросим. Поэтому остановитесь! Перестаньте в рождественские дни лить слёзы в людей! — призвал на проповеди митрополит Павел своих оппонентов.

Фото: Стрингер/РИА Новости Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел

Перспектива: срок аренды Нижней лавры для УПЦ истекает, согласно указу бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2063 году. Но иерархи УПЦ понимают, что этот указ нынешний президент может отменить в любой момент. Основанием для этого могут послужить недавние обыски СБУ на территории Киево-Печерской лавры. Были допрошены священнослужители, у которых, по словам сотрудников украинских спецслужб, найдена «пророссийская литература».

В конце ноября СБУ провела также «контрразведывательные мероприятия» в двух монастырях Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Заведено уголовное дело на ректора Почаевской духовной семинарии. Накануне Рождества стало известно, что Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Это значит, что им придётся покинуть территорию Украины.

УПЦ выдавливают с Украины разными способами. Киево-Печерской лавре, возможно, отведена роль «последнего корабля на флоте». Выдавив основные приходы, украинские власти могут поставить иерархов УПЦ перед фактом — и вам пора покидать лавру, раз руководить вам в стране почти некем.