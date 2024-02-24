Хроника и итоги двух лет СВО: инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Это решение глава государства объяснил необходимостью реагировать на угрозу геноцида населения Луганской и Донецкой народных республик и провокационными действиями Вооруженных сил Украины в Донбассе.

После проведения на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России Москва признала их субъектами РФ. После этого в число задач СВО вошло освобождение этих регионов от ВСУ и украинской юрисдикции в пределах их административных границ и в соответствии со статьями Конституции РФ о территориальной целостности государства. Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО продлится до полного выполнения поставленных задач.

NEWS.ru рассказывает об основных событиях и итогах спецоперации за два года.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru