Hraparak: Баку потребовал выдать ему «руководителей» Карабаха

Фото: МО Армении

Власти Азербайджана направили армянским представителями Карабаха список, где указаны имена тех, кого должны передать Баку, сообщает газета Hraparak с ссылкой на свои источники. В газете подчеркнули, что Азербайджан потребовал передать указанных в списке лиц до открытия гуманитарного коридора.

Hraparak отмечает, что в список вошли бывшие руководители непризнанной республики, военные и государственные деятели, а также люди, «добившиеся значительных успехов в государственности» Карабаха.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев до этого сообщил, что Баку получил гарантии, что армянские формирования в Карабахе будут разоружены.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о взятии более 90 боевых позиций Армении в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, о начале проведения которых Баку объявил 19 сентября. Азербайджанские войска за сутки с начала операции захватили один армянский танк, две боевые машины пехоты и семь других боевых машин, а также четыре миномета и большое количество вооружений и боеприпасов, сообщил руководитель пресс-службы военного ведомства Анар Эйвазов.

В Баку назвали целями антитеррористических мероприятий в Карабахе восстановление конституционного строя, а также пресечение провокаций со стороны армянских вооруженных формирований и их вывод с территории страны. В Минобороны Азербайджана подчеркивали, что ВС будут наносить удары только по военным объектам.