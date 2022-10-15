Хозяин фигурирующей в деле о Крымском мосте компании покинул Армению

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в деле о теракте на Крымском мосту, Гурген Шлепчян покинул Армению, сообщил корреспонденту РИА Новости его родственник. Собеседник рассказал, что в настоящее время он отсутствует в офисе, отметив, что хозяин часто находится в разъездах.

Он (Шлепчян. — NEWS.ru) очень серьезный предприниматель и часто бывает в разъездах. Сейчас он не здесь. Не знаю, когда он приезжает и уезжает, — сказал собеседник.

Он добавил, что уверен в непричастности Шлепчяна к «каким-то противозаконным действиям».

По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах.

ФСБ выяснила, что с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС, где была произведена подмена документов, после чего отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Алаверди, Армения), а получателем — ООО «Лидер» (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

ФСБ России ранее сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является главное управление разведки Минобороны Украины, в частности, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным спецслужб, к переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и Армении. Позднее стало известно, что пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, были задержаны и арестованы.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что взрывчатка для организации ЧП на Крымском мосту могла быть отправлена морем из Одессы. Он отметил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.