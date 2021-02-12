«Хотите, чтобы США за вами следили?»: Лукашенко призвал к отказу от iPhone

https://static.news.ru/photo/49c64a1a-6d0e-11eb-a66c-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов. По его словам, пользователи современных гаджетов добровольно предоставляют свои данные западным спецслужбам, даже не подозревая об этом.

Я не говорю о двенадцатых смартфонах, айфонах — ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас по этим айфонам отслеживали, где вы находитесь и о чём паритесь? Покупайте, раз не слышите, что я вам говорю, — заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Белорусский лидер заметил, что все «умные люди» давно поняли эту ситуацию и нашли альтернативу. По словам Лукашенко, те, кто понимает риски, пользуются кнопочными телефонами.

Шестое Всебелорусское собрание проходит в Минске 11–12 февраля. Основные темы форума касаются итогов реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016–2020 годы, также обсуждаются основные положения аналогичной программы на следующую пятилетку — с 2021 по 2025 год.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в конце февраля. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Он отметил, что по-прежнему остаётся актуальной проблема пандемии коронавирусной инфекции, а также политическая ситуация вокруг обоих государств. Так что, по его словам, у двух лидеров будет достаточно тем для обсуждения. Также они коснутся вопросов, связанных с углублением интеграции.