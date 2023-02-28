«Хотим тепла без войны и Санду»: Молдавию накрывают мощные протесты Протестующие в столице Молдавии требовали не только компенсации коммунальных тарифов, но и мира

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Молдавская оппозиция 28 февраля провела в центре Кишинева акцию протеста против политики президента Молдавии Майи Санду и правительства премьера Дорина Речана. Поводом стал рост коммунальных тарифов. Однако протестующие, которыми руководили депутаты парламента от партии «Шор», выдвинули и политические требования, обвинив Майю Санду в установлении диктатуры. По мнению экспертов, причиной резкой политизации молдавского общества стали не столько коммунальные платежи, сколько страх новой войны.

Утром 28 февраля полиция ввела запрет на проведение массовых мероприятий в центре Кишинева, объяснив его подготовкой к визиту греческой делегации во главе с президентом страны Катериной Сакелларопулу, которая должна прибыть 1 марта.

Несмотря на это, оппозиционное движение «За народ», объединяющее несколько политических сил, включая партии «Шор», «Возрождение» и «Строим Европу дома», провело в центре молдавской столицы манифестацию против повышения коммунальных тарифов. По данным СМИ, в ней приняли участие несколько тысяч человек.

Эти протесты имеют в своей основе социально-экономические требования. У нас самая высокая инфляция в Европе, 35%. Цена на газ выросла в семь раз, тарифы на электричество — в три-четыре раза, — рассказал NEWS.ru молдавский политолог, депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Фото: partidulsor.md Протестная акция оппозиции в Кишиневе

Также молдавское Агентство регулирования энергетики 28 февраля одобрило очередное повышение тарифа на тепло на 723 лея (2870 рублей). Таким образом, новый тариф для потребителей составит 3577 леев (более 14 тыс. руб.)/Гкал. В прошлый раз цену на отопление повышали в сентябре прошлого года. Для сравнения: в Москве 1 Гкал стоит менее 3000 руб.

Оппозиционеры заявили, что в акции протеста участвовали 10 тысяч человек. А еще 40 тысяч будто бы не смогли добраться до места, так как «власти мобилизовали тысячи полицейских, включая спецназ и карабинеров, чтобы сорвать мирный митинг». Полиция заблокировала движение сотен автобусов и микроавтобусов на национальных трассах, чтобы не допустить участия в манифестации иногородних, а в Кишиневе манифестантов не пустили к центральной площади Великого национального собрания, утверждает партия «Шор», чьи депутаты шли во главе колонны демонстрантов. Они требовали от правительства оплаты счетов за коммунальные услуги, а также отставки премьер-министра Дорина Речана, которого обвинили в том, что он намерен начать войну на территории Молдавии.

Майя Санду в последнее время открыто заявила, что «мы должны вступить в НАТО, что нам нужна система ПВО, что мы находимся в гибридной войне с Россией». Все это на фоне военных учений в Молдове. На фоне воинственных заявлений в отношении Приднестровья, что возможна война. На фоне заявлений то Арестовича, то Зеленского, то Подоляка «освободить Приднестровье». Все это очень сильно напугало население Молдовы. Оно очень сильно испугалось войны, — пояснил Цырдя.

Поэтому, по словам собеседника NEWS.ru, сейчас в Молдавии на антивоенной повестке активизировались и другие политические силы.

Сейчас у нас две темы. Первое — это высокие тарифы, «компенсируйте нам затраты на тарифы». А второе требование, казалось бы, странное, но очень и очень серьезное — это требование мира. И такие митинги будут становиться все многочисленнее. В них будет участвовать все больше партий, — предупредил молдавский политолог.

Между тем демонстрация прошла спокойно, хотя ее участники скандировали: «Долой диктатуру!», «Долой Майю Санду!», «Долой власть!» и «Стукнем Дорина Речана головой об асфальт!».

Фото: partidulsor.md Протестная акция оппозиции в Кишиневе

Как сообщила полиция, перед началом акции ее сотрудники задержали шесть человек, которые «вели себя подозрительно». Мероприятие продлилось полтора часа и завершилось принятием резолюции с требованием за счет бюджета оплатить гражданам счета за коммунальные услуги за три зимних месяца.

По мнению ряда экспертов, нагнетание политической обстановки может быть выгодно прежде всего лидеру партии партии «Шор», скандально известному бизнесмену Илану Шору. После прихода к власти Санду ему пришлось бежать из страны из-за уголовного преследования по громкому делу о мошенничестве. Однако Шор вернулся в Молдавию после того, как в 2021 снова смог получить мандат депутата парламента. Но сейчас власти ведут новое расследование против Шора и его партии, подозревая в получении финансирования из России.

На прошлой неделе глава молдавской Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин пообещала направить в суд материалы расследования деятельности Шора и его партии. Сам Шор назвал эти заявления ложью, заявив, что «у партии „Шор“ только один хозяин — народ Республики Молдова».