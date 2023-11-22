«Хотели взорвать штаб Ющенко»: Азаров о том, как США готовили Майдан

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.comAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что корни Евромайдана уходят еще в советское прошлое, когда американские спецслужбы начали активно прививать украинцам антироссийские настроения. Когда распался СССР, враждебность Москве стала насаждаться в украинском обществе еще активнее. Евромайдан явился логическим завершением американских усилий в отношении Украины. О его предпосылках, причинах и ходе событий Николай Азаров рассказал NEWS.ru.

В какому году планировался Майдан

— Николай Янович, выступая четыре года назад в Совете Федерации, вы сказали, что «переворот готовился на весну 2015 года, то есть на время выборов президента Украины». Какими были признаки подготовки переворота, кто его готовил?

— В 2013 году нам стала поступать информация о том, что готовится Майдан по аналогии с событиями 2004 года. Стали известны фамилии тех, кто за ним стоит: Турчинов, Яценюк, Кличко. Группы [зачинщиков] готовились на Западной Украине, в Литве, Польше. Мы были намерены предпринять все необходимое, чтобы не допустить новый Майдан в преддверии президентских выборов, которые, согласно конституции, должны были пройти в 2015 году. Но, как оказалось, американцы просчитали ситуацию, увидели возможность организовать переворот гораздо раньше — осенью 2013 года — и пошли на эту авантюру. Хотя, конечно, авантюрой это нельзя было назвать, поскольку все сложилось для них успешно.

Если рассматривать протестный потенциал Украины, то страна была поделена на две примерно равные части. На западе и в части центра преобладали настроения, скажу мягко, пробандеровские, на юго-востоке и частично в центре они были другими. Во время парламентских выборов 2012 года за нашу Партию регионов на юго-востоке голосовало от 70% до 80%, а на западе Украины — 3-5% избирателей. При этом «бандеровские» сторонники были более агрессивными. Осенью они обычно уезжали на заработки, а тут им подвернулся Майдан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Азаров

Подготовкой к госперевороту 2013 года занимались американцы. Работа у них была системной. Люди из США не напрямую, но открывали свои СМИ на Украине, как, впрочем, и на территориях всех постсоветских республик. Они вербовали агентов влияния, расставляли их в системе управления, растили свои кадры. На территории бывшего СССР появилось очень много политических партий, они были разноплановые, но почти всех объединяло одно — антикоммунистические взгляды. Для США главным противником был коммунизм.

Как Запад взращивал украинский национализм

— Вы рассказали, что целенаправленная работа американских спецслужб на Украине началась с мощных забастовок шахтеров в 1990–1991 годах, то есть в советские годы. Неужели у американцев в условиях СССР была уже налажена такая широкая сеть влияния? Почему вы не верите в то, что протесты шахтеров были стихийными? Ведь общеизвестно, что социальная обстановка была критической, в магазинах не хватало продуктов.

— Протесты шахтеров стихийными не были, их организовывали. Прежде, как на Украине, так и во всем СССР горняки были привилегированной категорией. Их зарплаты были выше чуть ли не в два раза, чем у работников промышленных предприятий, у них были и другие привилегии, например, хорошие жилищные условия, им выделяли автомобили. У нынешних шахтеров реальные доходы ниже примерно в пять раз, чем у советских.

В 1990–1991 годах в СССР появились посреднические конторы, которые ничего не производили, только перепродавали продукты и товары. У нас они были в десять раз дешевле, чем в Польше, и их в массовом порядке вывозили с Украины. То же самое произошло с бензином — его всеми способами отправляли за рубеж как большими партиями, так и мелкими — на частных автомобилях даже делали двойные баки.

Разрушалась плановая система, в обществе появился дефицит. Это было хорошо видно на примере Донбасса, который до этого всегда прекрасно снабжался по первой категории, как и Москва. Но тогдашнее советское руководство приняло решение об отмене системы распределения по региональным категориям. На Донбассе стало не хватать самого необходимого, причем такая ситуация была создана искусственно.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Соотношение размеров зарплат и объемов производимой продукции в стране было нарушено, деньги стали обесцениваться. На советском черном рынке товары и продовольствие начали дорожать. Как это объяснить? Подобную дурацкую политику, которая началась в Советском Союзе в 1986 году, прежде было трудно даже представить. Я уверен, что тогдашнее руководство страны выполняло определенные задания из США — не могли руководители по своей воле поступать так глупо.

Америка активно влияла на процессы в СССР начиная с 1945 года. Украине американские спецслужбы, по крайней мере, уделяли огромное внимание. На украинском языке работали многие известные американские и европейские радиостанции. Мы недооценили их роль. Разве они не вели целенаправленную пропагандистскую работу? А с приходом в Кремль Горбачева подобная работа значительно активизировалась.

Например, это проявилось в ходе «перестроечных» выборов. Еще в 1987 году Горбачев (Михаил Горбачев — генеральный секретарь ЦК КПСС, первый президент СССР. — NEWS.ru) дал команду Комитету государственной безопасности готовиться к выдвижению кандидатов на альтернативной основе. Тогда в СССР еще действовала 6-я статья Конституции о том, что Коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, ядром политической системы государства. Но генсек готовился к отмене этой статьи перед проведением выборов в Советы всех уровней — страны, союзных и автономных республик, областей, районов и городов. Голосование должно было пройти по спискам различных политических сил.

В марте 1990 года в России состоялись выборы народных депутатов РСФСР, на Украине — в Верховный совет (ВС) УССР. К этому сроку КГБ СССР стал создавать различные движения. В союзных республиках это были националистические движения и организации. Они возникли на Западной Украине, в Армении, Грузии и в других субъектах СССР. Эти структуры стали появляться как грибы после дождя. На Украине осенью 1989 года было создано движение «Народный рух» — умеренно пробандеровское. Но эту умеренность они провозгласили специально — по сути, это была националистическая группировка. «Рух» агитировал за движение в [сторону] Европы, он был антироссийским.

Фото: Соловьев Андрей/ТАСС В штаб-квартире «Руха»

Получается, что в Верховный совет и советы всех уровней Украинской ССР в 1990 году прошли структуры националистических партий. Им не препятствовали по команде союзного руководства. В каждом избирательном округе баллотировались по 8–15 человек. Например, в моем округе в кандидаты в депутаты выдвинули 14 человек, из которых восемь человек были сильно похожи на пациентов психбольниц, уж слишком они были неуравновешенными людьми. Было среди кандидатов много демагогов и горлопанов. Они кричали, что все очень плохо.

После выборов в Советах разного уровня утвердились националистические настроения. В Верховном совете УССР преобладала коммунистическая фракция — 331 депутат из 500. Эти люди были отобраны Центральным комитетом Компартии Украины. Но именно этот ВС проголосовал в июле 1990 года за декларацию о суверенитете Украины, в августе 1991 года — за запрет компартии.

Горбачев создавал видимость демократии. Он и его сторонники в политбюро ЦК КПСС навязывали власти оппонентов, которые на самом деле были диссидентами-националистами. Целенаправленно раскалывалась компартия. В XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года уже приняла участие «Демократическая платформа в КПСС». Все это было результатом предательства Горбачева.

Как начинался Евромайдан

— В конце ноября 2013 года наутро после жесткого разгона студенческой демонстрации на митинг протеста в Киеве вышли сотни тысяч человек. Оппозиция называла цифру в 700 тысяч. Значит ли это, что потенциал недовольства политикой Януковича и вашего правительства был реально высок? А популярность идеи скорого вступления в Евросоюз была действительно высокой?

— Американцы просчитали, что перенос срока подписания соглашения об ассоциации с ЕС можно использовать в своих интересах, против законных властей Украины. Как вы помните, 21 ноября 2013 года наше правительство отложило подписание этих документов, которое должно было состоятся 28 ноября в Вильнюсе. В Киеве на майдан Незалежности вышли студенты Киево-Могилянской академии — рассадника национализма. В основном в этот вуз поступала молодежь с Западной и Центральной Украины. Уже на первом курсе юноши и девушки становились готовыми антикоммунистами и русофобами. Их было немного: 21 ноября на площадь вышло около 500 человек. Акции протеста начались во Львове, Ивано-Франковске. Но они быстро стали затухать. В стране не было массового недовольства народа. Украина развивалась, строились социальные объекты, повышался уровень доходов населения. В 2012 году у нас успешно прошел чемпионат Европы по футболу.

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев, 2013 год, майдан Незалежности

Оппозиция утверждала, что [после силового разгона студентов 30 ноября] вышло около 700 тысяч. Это не так. По расчетам специалистов, майдан Незалежности с трудом вмещает 50 тысяч человек, но когда на нем собирается около 30 тысяч, то уже создается впечатление, что вся площадь забита.

По поводу потенциала недовольства политикой Януковича и правительства. Против нас велась пропагандистская работа, в результате которой треть граждан Украины были готовы нам противостоять, но две трети, особенно жители юго-восточных областей, считали иначе — в этих областях никаких Майданов не было, все предприятия работали. Люди там рассуждали так: «Мы каждый день в шахты спускаемся, у доменных печей стоим, а эти бездельники на площадях орут за деньги и кормежку». Но колебания руководства, его нерешительность, затягивание позволили разгуляться Майдану — три месяца расшатывали в стране ситуацию.

Идея вступления в Евросоюз не была столь популярной в украинском обществе, как об этом говорили западные СМИ. По социологическим исследованиям, за вступление Украины в НАТО выступали от 40% до 50% на западе страны, а на востоке — от 10% до 15%. За вступление в Евросоюз выступало уже больше граждан как на западе, так и на востоке, но ненамного — примерно на 5%. Почему люди поверили? Пропаганда навязывала мнение о том, что вступление в Евросоюз решит все наши проблемы — зарплата станет две тысячи евро в месяц, вырастут пенсии, украинцы получат безвизовый въезд в Европу и т. д. Но все это не могло измениться волшебным образом.

Как «взорвали» Евромайдан

— Было ощущение, что Евромайдан к концу января 2014 года стал выдыхаться. Нападение на офис Партии регионов, когда в огне погиб один из сотрудников, а также стрельба снайперов по толпе на площади преследовали своей целью снова разогреть протест, добиться переворота?

— Насчет выдыхания Майдана — это правильное ощущение. Вот в этот момент надо было его ликвидировать. 21 января я об этом сказал на заседании кабинета министров. К тому времени у нас уже погибло несколько сотрудников правоохранительных органов, более сотни попали в больницы с тяжелыми телесными повреждениями из-за неправомерных действий майдановцев, которые обливали милиционеров горючими жидкостями. Я сказал, что эти люди перешли красную линию, мы имеем дело с попыткой госпереворота. Я потребовал от МВД применить все необходимые в таких случаях меры. Все они были прописаны в законе о милиции. После этого мне позвонил Янукович и сказал, что я срываю его переговоры с майдановцами, которые уже приобрели, по его словам, позитивный характер.

Фото: Yanukovych/Global Look Press Майдан Незалежности, 2014 год

Янукович 24 января на заседании нашей фракции Партии регионов заявил, что намечается компромисс с протестующими, есть план о перемирии, но одним из условий является замена премьер-министра Азарова на Яценюка. Это он произнес перед телекамерами. Мне он уже потом один на один сказал, что это все сугубо политика, а я должен и дальше работать спокойно. Но работа уже не могла быть спокойной, получалось, что моя фигура становилась препятствием для достижения компромисса. И 28 января президент предложил мне написать заявление об отставке, что я и сделал.

Понятно, почему они добивались моего ухода. Как только Янукович покинул бы пост президента, согласно конституции, я становился исполняющим обязанности главы государства. Такой поворот не входил в планы тех, кто организовал переворот на Украине.

Нападение на офис Партии регионов произошло в феврале, за несколько дней до захвата власти. Тогда уже были заняты здания нескольких областных администраций на западе Украины. В Верховной раде произошло серьезное колебание, наше большинство распалось.

Стрельба по людям — это один из элементов провоцирования беспорядков, которые они [американцы] хотели опробовать еще в 2004 году. Тогда мы узнали об их планах не допустить мирного течения протеста — они собирались подорвать грузовик перед штаб-квартирой движения Виктора Ющенко «За честные выборы». Должны были погибнуть несколько сотрудников штаб-квартиры, но не сам Ющенко. После этого возмущенная толпа должна была захватить здания правительства и администрации президента.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виктор Ющенко, 2004 год

Я, будучи первым вице-премьером, тогда исполнял обязанности премьер-министра. Получив информацию, мы начали действовать, обнаружили грузовик, отогнали его. Я приехал к Ющенко в кабинет и мы втроем — там был еще его доверенное лицо, депутат Давид Жвания — откровенно поговорили. Я сказал, что мы вынуждены будем пойти на аресты и требуем исключить всякие провокации.

Они хотели добиться кровавой фазы, в результате которой наша политическая партия могла быть уничтожена. Но Ющенко понял всю серьезность момента, проявил решимость, и боевики, которые собирались атаковать кабинет министров после взрыва, были отведены.

Но в 2014 году они это реализовали. Из Грузии и стран Прибалтики были завезены снайперы. Ими командовали руководитель самообороны Майдана Андрей Парубий, Александр Турчинов, Сергей Пашинский и еще ряд лиц. Есть показания самих снайперов. В их задачу входила стрельба как в своих, так и в чужих. Увы, так и произошло.

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