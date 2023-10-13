Ходаковский рассказал, как Украина получила силу Ходаковский: Украина стала сильной, убивая жителей Донбасса

Фото: МО Украины

Украина возомнила себя самой сильной армией в Европе, хотя на самом деле может претендовать на это звание лишь среди «полуголубых армий Старого Света», написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. При этом, по его словам, противник действительно стал сильнее благодаря убийствам жителей Донбасса.

Наш противник возомнил о себе, что он самая сильная армия в Европе. Пожалуй, имея ввиду полуголубые армии Старого Света, я соглашусь. Но по-настоящему сильным он стал, убивая нас и на нас тренируя свои навыки, то есть, воюя. Потеряв без сопротивления Крым, чтобы сплотиться и самоутвердиться, он решил объявить войну нам, у которых кроме автоматов в руках больше ничего и не было, — написал он.

Ходаковский добавил, что Донбасс лишь пытался защитить себя от «поездов дружбы с майдановскими подонками», но украинская сторона начала атаковать его жителей. Бомбардировки региона полковник сравнил с ситуацией в Газе, на мирных жителях которой Израиль вымещает «позор своего поражения».

Это очевидный отход от Бога, и все, что случится с Украиной и с Израилем, — следствие этого, — отметил Ходаковский.

Ранее заместитель главы Росгвардии Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы России резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, за прошедшие сутки российская армия сумела значительно ухудшить положение противника и выйти на новые рубежи.