Херсонская эвакуация: память о князе Потёмкине спасают от залпового огня Из Херсона вывезли скульптурные символы города, и когда они вернутся — не знает никто

Фото: Олег Кусов/NEWS.ru

Местные власти вслед за памятниками Суворову и Ушакову вывезли из Херсона статую князя Григория Потёмкина-Таврического. Эвакуацию памятников объяснили стремлением сохранить их от обстрелов во время возможных боёв в городе. Украинские СМИ и Telegram-каналы охарактеризовали эти действия как «воровство культурных ценностей». При этом памятник Потёмкину херсонцы считают символом своего города. Он уже безвозвратно пропадал во время гитлеровской оккупации в годы Великой Отечественной войны. В 2003 году памятник заново воссоздали херсонский скульптор Юрик Степанян и главный архитектор города Вячеслав Громыхин. На этот раз херсонцы верят, что скульптура рано или поздно вернётся на своё место, а их город вновь обретёт мирную жизнь и присущее ему обаяние.

Как главная гавань Черноморского флота превратилась в тихий городок

Херсон был основан в июне 1778 года светлейшим князем Григорием Потёмкиным-Таврическим, которого императрица Екатерина Великая назначила первым генерал-губернатором города. В конце XVIII века по заданию императрицы Потёмкин осваивал Малороссию и Крым, причем, если верить историческим легендам, не всегда добросовестно — именно здесь появилось понятие «потёмкинская деревня», когда прибывшей сюда императрице для демонстрации успешного освоения края якобы показывали декорации вместо реальных деревень.

Правда это или миф — историки спорят до сих пор. Но в любом случае Херсон к «потёмкинским деревням» отношения не имел. Это был с самого начала реальный город в устье Днепра, ставший в те годы колыбелью и первой базой Черноморского флота. Благодаря построенным здесь кораблям, как отмечают историки, Российской империи удалось в 1791 году в очередной раз победить Османскую империю. Но сам Херсон от этой победы только потерял — на отошедших по итогам войны к России береговых землях были построены Николаев и Одесса с намного более удобными гаванями, куда и перенесли корабельное строительство. Главный военный порт империи переместился в Севастополь. Херсон превратился в провинциальный город, но всё равно его нельзя было назвать заброшенным и забытым.

Херсон во все времена выделялся своей этнической пестротой. Уже в XIX веке на улицах звучала русская, украинская, еврейская, польская, молдавская, немецкая, татарская речь. Если город притягивал к себе людей разных национальностей, он не мог быть, как говорят мудрецы, некомфортным для проживания. В наше время многонациональность Херсона не только сохранилась, но даже и приумножилась. В августе 2012 года городские власти сообщили, что в Херсоне проживают представители 110 национальностей.

Фото: Олег Кусов/NEWS.ru

Херсон от морской идиллии разделяют два часа езды

Будучи индустриальным городом, Херсон в постсоветское время стал популярным туристическим центром. Комфортный город с историческими памятниками находится в 90 километрах от моря, добраться до которого можно за два часа. Здесь хорошо обустроенные Скадовск, Железный Порт, Лазурное, Приморское уже начали составлять конкуренцию соседнему крымскому побережью.

Я оказался в числе любителей морского отдыха, которых херсонское побережье притягивало больше крымских, турецких, египетских и других иностранных курортов. Несколько лет подряд на поезде Москва — Николаев я добирался за сутки в Херсон, и, проведя несколько дней в чудном городе, уезжал в Железный Порт.

Здесь были все условия для активного морского отдыха. Если же хотелось одиночества, достаточно было пройти не более двух километров по пустынному берегу, чтобы оказаться единственным отдыхающим на песчаном пляже. За посёлком в советское время располагались совхозные рисовые поля. Потом совхоз закрыли, поля забросили, и они превратились в заросшую степь, которая стала естественным продолжением соседнего Черноморского биосферного заповедника с его уникальной фауной и флорой. Здесь можно было за целый день встретить не более двух десятков гуляющих по морскому берегу отдыхающих. Если же я приходил рано утром, то обязательно натыкался на фотосессии — на фоне морского рассвета загорелые фотомодели в купальниках смотрелись особо привлекательно.

Благодаря столь колоритному отдыху в летнее время население Херсона и его морских окрестностей становились ещё более пёстрым. По соседству со мной, например, жили москвичи, белгородцы, харьковчане, киевляне, кишинёвцы. В моём коттедже проживала семья из Львова. Приглашая часто на вечерний чай или бокал вина, львовяне подолгу меня расспрашивали про жизнь в Москве, прибавляя: «Эх, как хочется попасть в этот разукрашенный город!». А мне был интересен древний Львов. Сравнивая его с Херсоном, мои собеседники подчёркивали особую архитектуру городов и их состояние: «В Херсоне красивые исторические дома, но не совсем ухоженные, какими были особняки во Львове лет 20 назад, но в нашем городе все они теперь блестят, то же самое будет непременно и в Херсоне!».

Фото: Олег Кусов/NEWS.ru

Как светлейший князь превратился в «херсонское привидение»

Пожалуй, каждый отдыхающий в Херсоне считал своим долгом сфотографироваться на фоне памятника князю Потёмкину. Это был символ города, без которого его уже трудно представить. Местные жители с удовольствием рассказывали историю его появления и нахождения в Херсоне.

Памятник был создан в 1836 году по модели скульптора Ивана Мартоса к 45-летней годовщине погребения светлейшего князя Потёмкина в Свято-Екатерининском соборе Херсона. Памятник установили в самом центре города, автором гранитного пьедестала стал итальянский архитектор Франц Боффо, много работавший в соседней Одессе. Через несколько лет вокруг памятника разбили бульвар, назвав его Потёмкинский.

В 1917 году пришедшие к власти большевики не могли согласиться с тем, что в центре города высится памятник «старорежимному» светлейшему князю, но уничтожать его они не стали. Скорее всего, именно из-за любви херсончан к красивой скульптуре. Однако новые власти закрыли Потёмкина брезентом, сделав памятник светлейшему князю похожим на тёмный призрак, после чего его так и прозвали в народе — «херсонское привидение».

И всё-таки коммунисты в 1921 году заменили Потёмкина на Карла Маркса, который в отличие от светлейшего князя никакого отношения к Херсону не имел. Памятник Потёмкину перенесли в Херсонский историко-архитектурный музей, а на его месте советские власти водрузили бюст своего идеологического фаворита.

После немецко-фашисткой оккупации памятник Потёмкину исчез. Не исключено, что он просто понравился немцам и они захватили его в качестве трофея, следы которого, увы, потерялись. Но обращает на себя внимание тот факт, что бюст соотечественника Карла Маркса немцев не заинтересовал, не исключено, что не только по идеологическим или этническим причинам, но, возможно, из-за отсутствия художественной ценности.

В 2003 году Херсон отмечал 225-ю годовщину своего основания. К этой дате и воссоздали памятник Потёмкину, который спустя 19 лет вынужден отправиться в эвакуацию. Беспокойная судьба выдалась Потёмкинскому бульвару в Херсоне, на котором даже памятники не уживаются.

Но решение об эвакуации памятников Потёмкину, Суворову и Ушакову автор многих исторических трудов об Украине, писатель Александр Широкорад назвал единственно верным.

Город может подвергнуться обстрелам из систем залпового огня большой дальности. Восстанавливать такие памятники сложно. А таким образом их можно сохранить, а потом поставить на монумент. Сами по себе памятники представляют большую ценность, а вот их копии уже её представлять не будут. Сохраняться ли они, если Херсон будет сдан? Уверен, что нет. В разные годы на Украине взрывали памятник Пушкину, уничтожили памятники Кутузову. Чтобы не допустить надругательств над памятниками, их надо временно убрать, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Широкорад напомнил, что в 1918 году в Выборге финны сбросили памятник Петру Великому. В 1940 году, когда город оказался в СССР, памятник нашли и вернули на прежнее место. Правда, через два года финны опять его снесли, но в 1952 году советские власти поставили уже новый памятник. И в Петрозаводске финны сносили памятник Петру Великому, но его позже нашли на складе и поставили опять в 1944 году. А вот в 2014 году статую гетмана Сагайдачного в Севастополе, которую, кстати, иронично называли «танцующий дервиш», упаковали и отправили в Харьков, рассказал историк.

Сберечь главные памятники города — значит сберечь его культурное достояние, создававшее неповторимую атмосферу Херсона. Боевые действия рано или поздно здесь закончатся, а история города продолжится. Если при этом сохранится его историческая особенность, его памятники-символы, то можно будет утверждать, что Херсон остался прежним, более того, что из тяжёлых испытаний город вышел победителем. И он получит вновь все шансы стать одним из популярных причерноморских центров для всех, кто его ценит и понимает.