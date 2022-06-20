Хасбулатов высказался об интеллекте Черномырдина

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Виктор Черномырдин

Заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов заявил, что политик Виктор Черномырдин провалил работу на Украине, где был послом России с 2001 по 2009 год. Для работы дипломатом он не подходил «по своим интеллектуальным качествам», отметил последний председатель Верховного совета РСФСР в интервью NEWS.ru.

До Зурабова послом [на Украине] работал Виктор Черномырдин. Я очень хорошо знал этого человека и потому искренне удивлялся: что он там мог вообще сделать? Ну, не тянул он на посла, прежде всего, по своим интеллектуальным качествам. Вот эти два «великих посла» и провалили свою работу. Неужели в МИД не видели, что они там вытворяют? — задался вопросом Хасбулатов.

Хасбулатов также выразил мнение, что у Евросоюза всегда было что предложить менее развитым странам — членам сообщества. В этом залог успеха европейской интеграции, считает он. По мнению политика, Россия в 90-е годы не смогла предложить столь же привлекательную модель развития соседям, которые во многом стали ориентироваться на Запад.