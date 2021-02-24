Харьковские депутаты вернули проспекту имя маршала Жукова

Депутаты горсовета Харькова на сессии 24 февраля приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова.
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В 2016 году харьковский горсовет переименовал ряд объектов в соответствии с украинским законом о декоммунизации, принятым годом ранее. В частности, станция метро «Маршала Жукова» стала «Дворцом спорта». В мае 2019 года городской совет зарегистрировал петицию с призывом вернуть станции и проспекту имя советского военачальника. Депутаты уже в третий раз проголосовали за возвращение старых названий, предыдущие аналогичные решения горсовета обжаловались в суде.
Городской совет Харькова 24 февраля также лишил полномочий мэра города Геннадия Кернеса, скончавшегося два месяца назад, писал NEWS.ru.