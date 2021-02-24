Харьковские депутаты вернули проспекту имя маршала Жукова

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Депутаты горсовета Харькова на сессии 24 февраля приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова.

Как сообщает «Страна.ua», 57 парламентариев одобрили инициативу, 16 — высказались против, шесть человек воздержались. Возле здания городского совета во время сессии собрались сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и представители праворадикальной организации «Национальный корпус». После вынесения решения о переименовании проспекта между радикалами и сторонниками оппозиционной партии начались драки. Сообщается о применении газовых баллончиков.

В 2016 году харьковский горсовет переименовал ряд объектов в соответствии с украинским законом о декоммунизации, принятым годом ранее. В частности, станция метро «Маршала Жукова» стала «Дворцом спорта». В мае 2019 года городской совет зарегистрировал петицию с призывом вернуть станции и проспекту имя советского военачальника. Депутаты уже в третий раз проголосовали за возвращение старых названий, предыдущие аналогичные решения горсовета обжаловались в суде.

Городской совет Харькова 24 февраля также лишил полномочий мэра города Геннадия Кернеса, скончавшегося два месяца назад, писал NEWS.ru.