Хакеры взломали Telegram-канал президента Молдавии

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду подвергся хакерской атаке. Последние опубликованные в нем сообщения не являются достоверными, заявили в администрации главы государства.

Администрация президента сообщает о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. Точно так же мы отрицаем достоверность последних сообщений, — говорится в сообщении на сайте президента.

В канале главы государства злоумышленники несколько раз разместили информацию о главе Минюста республики Сергее Литвиненко. В публикациях министра обвиняли в коррупции, «сливе» СМИ информации о судьях и прокурорах, подтасовках при назначении прокурорских работников.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане взломали сайт сената республики. Атаку на ресурс устроила хакерская группировка, состоящая из 14-летних подростков. Свой поступок они объяснили желанием наглядно продемонстрировать уязвимости сайта и выразили готовность помочь обеспечить кибербезопасность Узбекистана, если власти дадут им такую возможность.