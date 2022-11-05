Хакеры-подростки взломали сайт сената Узбекистана

Фото: parliament.gov.uz

Сайт сената Узбекистана взломала хакерская группировка Marsh Golden в состав которой входят шестеро 14-летних подростков, сообщает Podrobno.uz. Они рассказали, что атаковали ресурс, чтобы показать его уязвимости.

В связи с этим лидер группировки заявил, что он и его команда готовы помочь обеспечить кибербезопасность Узбекистана, если власти дадут им такую возможность.

По сведениям издания, несовершеннолетние хакеры занимаются взломом различных сайтов с 2018 года. Так, три года назад они атаковали образовательную платформу Kundalik.com. чтобы улучшить свои оценки.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали серверы сената Польши после принятия им антироссийской резолюции. Dos-атака длилась около 40 минут. Виновных польские власти не установили, СМИ предположили, что атака могла быть делом рук российских хакеров.

16 октября хакерской атаке подверглись сайты президента и правительства Болгарии, а также ключевых министерств и Конституционного суда. При этом директор национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что атака велась с территории России — из Магнитогорска.