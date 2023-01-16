Хачатурян заявил, что Россия и члены ОДКБ не оказали Армении военную помощь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия и государства ОДКБ в сентябре 2022 года в ходе конфликта с Азербайджаном должны были оказать Еревану военную помощь, но этого не произошло, передает «Интерфакс». Он добавил, что в стране ждали политических заявлений со стороны Москвы и стран ОДКБ, но они не были сделаны. При этом глава государства отметил роль западных лидеров в переговорах о прекращении боевых действий.

Ни того ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие, — сказал Хачатурян.

По его словам, армяно-российские отношения находятся на стратегическом уровне, и Россия является гарантом безопасности Армении. Тем не менее в последнее время между государствами возникли проблемы, особенно после событий 13 сентября. Он подчеркнул, что тогда Азербайджан продвинулся до 7 км, по 5 км в разных местах, и это был тот случай, когда и члены ОДКБ, и Россия должны были оказать нам военную помощь.

Хачатурян также указал на то, что Армения является небольшой страной, которая не может обеспечить свою безопасность собственными силами. По этой причине, отметил президент, республика нуждается в поддержке международных организаций или отдельных государств.

Говоря о блокировании Лачинского коридора, президент подчеркнул, что Россия хочет решить эту проблему путем переговоров, а не применением силы. В Армении надеются, что «российская сторона отреагирует и применит какие-то меры, чтобы иметь возможность обеспечить этот коридор», добавил Хачатурян.

По его словам, за последние 40 дней по коридору проехало всего 400 автомобилей, тогда как ранее по нему ежедневно проезжало 300-400 машин. В Карабахе продукты первой необходимости выдаются по талонам, в магазинах ничего не продается, добавил глава государства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на «нарушения договоренностей азербайджанской стороной». Он также подчеркнул, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году.