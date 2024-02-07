Гусман: в 2024 году на выборах президента Азербайджана выросла активность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выборы президента Азербайджана

Выборы президента Азербайджана в 2024 году от предыдущих отличает высокая активность, рассказал NEWS.ru первый заместитель гендиректора ТАСС и наблюдатель от СНГ Михаил Гусман. Он добавил, что проходящий избирательный процесс очень знаменателен и показателен.

Активность на этих выборах больше, чем на предыдущих. Это правда. Просто народ в массовом порядке приходит на выборы. Причем, знаете, что называется, специально не агитировали. Не было такого, чтобы специально созывали. Это, мне кажется, фактор того, что сегодня Азербайджан является страной, где нет оккупированных территорий в результате войны, победоносной для республики. Это очень сильно повлияло на воодушевление людей на выборах, — отметил собеседник.

Внеочередные выборы президента Азербайджана официально стартовали 7 февраля. Они проводятся более чем на 6,5 тысячи избирательных участках, расположенных в 125 избирательных округах. При этом отмечается, что 218 участков расположены в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и на судах.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что выборы проходят на конкурентной основе и при большой явке избирателей. По состоянию на 12:00 в выборах президента Азербайджана приняли участие 38,57% избирателей, сообщил глава Информационного центра секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев.