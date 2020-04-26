Бердымухамедов объездил подаренного коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил восемь коней в подарок в честь Дня ахалтекинского жеребца (государственный праздник в Туркмении).
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Также на ипподроме выступили певцы и музыканты, Бердымухамедов послушал рэп — президент известен своей симпатией к этому музыкальному направлению и даже сам сочинил несколько треков.
Как писал NEWS.ru, ранее Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам окуривать себя и свои жилища дымом гармалы для защиты от вирусов.
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