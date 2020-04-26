Бердымухамедов объездил подаренного коня

https://static.news.ru/photo/35dda3b0-87e3-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: alistaircoleman/twitter.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил восемь коней в подарок в честь Дня ахалтекинского жеребца (государственный праздник в Туркмении).

Об этом сообщают «Хроники Туркменистана». В Ашхабаде в честь праздника на ипподроме провели творческий конкурс среди художников, ювелиров и скульпторов, а также лошадиный конкурс красоты. Глава государства объездил одного из подаренных ему коней.

Также на ипподроме выступили певцы и музыканты, Бердымухамедов послушал рэп — президент известен своей симпатией к этому музыкальному направлению и даже сам сочинил несколько треков.

Как писал NEWS.ru, ранее Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам окуривать себя и свои жилища дымом гармалы для защиты от вирусов.