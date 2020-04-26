Страны СНГ

Бердымухамедов объездил подаренного коня

20:20, 26 апреля 2020
Гурбангулы Бердымухамедов Гурбангулы Бердымухамедов Фото: alistaircoleman/twitter.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил восемь коней в подарок в честь Дня ахалтекинского жеребца (государственный праздник в Туркмении).

Об этом сообщают «Хроники Туркменистана». В Ашхабаде в честь праздника на ипподроме провели творческий конкурс среди художников, ювелиров и скульпторов, а также лошадиный конкурс красоты. Глава государства объездил одного из подаренных ему коней.

Также на ипподроме выступили певцы и музыканты, Бердымухамедов послушал рэп — президент известен своей симпатией к этому музыкальному направлению и даже сам сочинил несколько треков.

Как писал NEWS.ru, ранее Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам окуривать себя и свои жилища дымом гармалы для защиты от вирусов.

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