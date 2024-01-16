Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на Ближнем Востоке «страшнейшей гуманитарной катастрофой», передает БелТА. Он призвал обратить внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта в секторе Газа
Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа <...> К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений, — сказал он.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что сброс ядерной бомбы на Газу — это «одна из возможностей» Тель-Авива. Позднее он подчеркнул, что его высказывание «является метафорическим». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг все утверждения Элияху и отстранил его от участия в заседаниях кабмина.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль косвенно признал, что обладает ядерным оружием. Дипломат отметила, что заявления израильской стороны о возможном ядерном ударе по сектору Газа вызывают огромное количество вопросов. Один из них — это отсутствие реакции международных организаций и инспекторов МАГАТЭ, добавила Захарова.