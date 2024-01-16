«Гуманитарная катастрофа»: Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке Лукашенко назвал ситуацию на Ближнем Востоке «гуманитарной катастрофой»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на Ближнем Востоке «страшнейшей гуманитарной катастрофой», передает БелТА. Он призвал обратить внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта в секторе Газа

Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа <...> К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений, — сказал он.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что сброс ядерной бомбы на Газу — это «одна из возможностей» Тель-Авива. Позднее он подчеркнул, что его высказывание «является метафорическим». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг все утверждения Элияху и отстранил его от участия в заседаниях кабмина.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль косвенно признал, что обладает ядерным оружием. Дипломат отметила, что заявления израильской стороны о возможном ядерном ударе по сектору Газа вызывают огромное количество вопросов. Один из них — это отсутствие реакции международных организаций и инспекторов МАГАТЭ, добавила Захарова.