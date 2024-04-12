Гуцул раскрыла планы Молдавии на Гагаузию Гуцул обвинила власти Молдавии в стремлении ликвидировать Гагаузию

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Власти Молдавии стремятся ликвидировать Гагаузскую автономию, заявила ее глава Евгения Гуцул в программе De facto на телеканале GRT. Она уточнила, что Кишинев всячески препятствует развитию региона. Кроме того, добавила политик, представители правящей Партии действия и солидарности регулярно заявляют об упразднении Гагаузии.

Они [власти в Кишиневе] всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии. Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии, — сказала Гуцул.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин предположил, что эскалация напряженности на политическом поле Молдавии может иметь радикальные последствия, в том числе привести к гражданской войне. По его словам, ключевым фактором нестабильности сейчас является перспектива поглощения республики Румынией, тогда как в Гагаузии периодически поднимается вопрос о независимости региона.

Однако эксперт усомнился, что Гагаузия добьется полного суверенитета даже через гражданский конфликт. По его мнению, в этом вопросе местным политическим деятелям не хватает активности, тогда как Кишиневу удается держать напряженность ниже критического уровня.