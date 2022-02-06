Лукашенко обвинил Польшу в попытках повлиять на президентские выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что попытки стран - членов НАТО повлиять на президентские выборы 2020 года в республике могли привести к вторжению войск Альянса и началу третьей мировой войны. Глава государства также назвал Польшу одной из главных стран, поддерживающих протестующих в Белоруссии.

Одним из планов протестующих было раскачивание ситуации внутри страны и обращение к НАТО с просьбой ввести войска для урегулирования конфликта. И представьте ситуацию: пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда бы началась третья мировая война, — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что покинет свой пост в тот момент, когда перестанет чувствовать поддержку народа. Президент добавил, что сделает это, когда поймёт, что большинство населения его не поддерживает. В таком случае, заявил белорусский лидер, его судьба будет решена в течение суток.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.