Грызлов: Россия поставит в Белоруссию оружие, которое посчитает необходимым

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что РФ поставит Белоруссии то оружие, которое посчитает возможным. По его словам, это является «общепринятой практикой» для укрепления боеспособности войск как своих, так и войск союзного государства, сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24». Он считает, что поставки современного оружия не должны вызывать у Запада острой реакции, так как в этом нет ничего необычного.

Я знаю, что во время встречи министра обороны Шойгу и президента Белоруссии Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, ничего экстраординарного в этом нет. Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы, — сказал Грызлов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не останутся на территории Белоруссии после союзных учений. По его словам, никогда речь не шла о том, что военные РФ будут находиться в Белоруссии по окончании манёвров.