Грызлов пообещал ответ Москвы в случае атаки на Белоруссию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борис Грызлов

В случае нападения на Белоруссию третьей стороны Москва будет расценивать это как агрессию против России, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов. По его словам, РФ будет отвечать всеми возможными средствами вооружения, передает телеканал СТВ.

Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения, — сказал Грызлов.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия поможет Белоруссии в случае нападения Польши. Сенатор отметил, что со стороны России последует незамедлительный ответ при обострении ситуации. По его словам, речь идет не просто о «близком соседе в Европе», а о Союзном государстве.

Климов добавил, концентрация польских войск на границе с Белоруссией чревата для государства непредсказуемыми последствиями и рисками развития катастрофического сценария. Он уточнил, что для разрядки напряжения страны договариваются о неразмещении солдат вблизи границ.