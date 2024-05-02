В Киргизии грузовик с мороженым сбил десятки детей во время выступления В киргизском селе грузовик с мороженым сбил 29 детей во время их выступления

Фото: Sputnik/РИА Новости

В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей во время их выступления, сообщает агентство «Кабар». ЧП произошло в селе Жерге-Тал Сузакского района.

По данным правоохранительных органов, водитель оставил машину на пригорке и она съехала в группу детей. Пострадавшим от 9 до 16 лет. По меньшей мере 18 детям потребовалась госпитализация, семеро находятся в реанимации, из них трое в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим.

Ранее в индийском центральном штате Харьяна водитель на ходу выпрыгнул из школьного автобуса. После выходки шофера автомобиль врезался в дерево и перевернулся, в результате чего погибли шесть детей. В момент аварии в салоне автобуса находились свыше 30 школьников, из которых 20 получили травмы разной степени тяжести.

Детей госпитализировали. Полиция задержала водителя. Мужчина рассказал правоохранителям, что решил покинуть транспортное средство после того, как потерял управление. Предположительно, шофер был в нетрезвом состоянии. По данным СМИ, школьный автобус должны были вывести из эксплуатации еще в 2018 году. Полиция также задержала директора школы, за которой числился транспорт.